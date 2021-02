Occlutech anuncia a conclusão da inscrição de pacientes no estudo piloto do Regulador do Fluxo Atrial (AFR) em pacientes com insuficiência cardíaca

SCHAFFHAUSEN, Suíça, 25 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Occlutech, uma empresa privada, anunciou hoje a conclusão das inscrições de pacientes em seu estudo piloto para avaliar a segurança e eficácia do novo Regulador do Fluxo Atrial (AFR) em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) (Ensaio PRELIEVE).

O PRELIEVE é um estudo piloto prospectivo, multicêntrico, aberto, não randomizado que avalia os resultados da implantação do AFR em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (HFpEF) ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (HFrEF).

A IC afeta milhões de pessoas em todo o mundo e tem um grande impacto sobre a mortalidade e os gastos com a saúde. Mesmo com o melhor tratamento médico, muitos pacientes apresentam sintomas persistentes e baixa qualidade de vida como resultado da sobrecarga atrial esquerda.

O AFR é um implante cardíaco minimamente invasivo desenvolvido para manter uma comunicação interatrial permanente e permitir o fluxo sanguíneo controlado do átrio esquerdo sobrecarregado para o átrio direito de pressão inferior.

"A conclusão das inscrições é outro marco importante para a Occlutech e estamos entusiasmados em apoiar esta opção de terapia para pacientes com insuficiência cardíaca com nossas atividades clínicas." diz Sabine Bois, CEO da Occlutech Group.

A Occlutech é uma das empresas líderes em seu campo, com vários produtos importantes, incluindo os avançados oclusores do forame oval patente, oclusores de defeito septal atrial, entre outros. A Occlutech vende produtos para cardiopatias congênitas e estruturais em mais de 80 países e mantém unidades de fabricação e de P&D em Jena, Alemanha, e Istambul, Turquia. A Occlutech desenvolveu muitos produtos e tecnologias inovadores para melhorar o tratamento de pacientes nessas áreas e em áreas relacionadas.

Para informações adicionais sobre os produtos da empresa, o Occlutech AFR, ou para perguntar sobre a participação em nossos registros de pacientes, visite o site da Occlutech em www.occlutech.com , ou entre em contato diretamente em [email protected].

O AFR não está aprovado nos Estados Unidos. A disponibilidade do produto está sujeita à aprovação regulatória local. Pesquisas clínicas a respeito do AFR estão sendo feitas com pacientes com hipertensão arterial pulmonar, e o uso do dispositivo por esses pacientes está limitado pela legislação nacional aplicável.

FONTE Occlutech International

