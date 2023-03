Ocean Adventures, Una Joya Turística En Punta Cana

PUNTA CANA, República Dominicana, 25 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Ocean Adventures, una de las marinas de The Dolphin Company, el operador de parques con presencia mundial y la compañía de delfines número 1 del mundo, sigue siendo una de las atracciones turísticas más populares de Punta Cana.

Situado en uno de los principales destinos del Caribe, rodeado de paisajes increíbles y con una variedad de actividades y atracciones bastante original, Ocean Adventures se ha convertido en un lugar emblemático para millones de turistas. Tiene opciones para todos los gustos, como actividades de aventura, atracciones acuáticas, nado con delfines en Punta Cana , experiencias naturales y mucho más.

Una de sus actividades estrella es el Ocean Spa, una experiencia única ya que es el único spa flotante que combina el increíble entorno marino mientras se disfruta de un delicado masaje y una relajación total en una colchoneta flotante sobre el mar, además de relajarse con sesiones de Yoga y Bio Pilates.

Ocean Adventures también ofrece una excursión en catamarán, donde los huéspedes admirarán la belleza natural del Caribe, también sentirán la adrenalina de navegar en un Speed Boat y practicarán snorkel en Punta Cana para descubrir los paisajes naturales del arrecife de coral de Bávaro.

"Somos una empresa que siempre está a la vanguardia en el campo de la aventura y el entretenimiento. Nuestras actividades se caracterizan por ser únicas, memorables y por la calidad del servicio que nuestros asociados y colaboradores ofrecen a nuestros huéspedes para vivir La Experiencia de su Vida", dijo Jesús Sánchez, Director General de Ocean Adventures.

A pesar de los retos que los últimos años han presentado a la industria turística, Ocean Adventures Punta Cana continúa innovando y creando experiencias que atraen a millones de turistas y contribuyen al desarrollo del destino.

Acerca de The Dolphin Company:

Durante más de 28 años, The Dolphin Company, un operador mundial de parques, ha brindado "La experiencia de su vida" a más de 21 millones de visitantes en sus 32 parques, hábitats de delfines y puertos deportivos en todo el mundo. Con presencia en México, el Caribe, Estados Unidos, Argentina e Italia, The Dolphin Company ofrece emocionantes actividades que brindan experiencias únicas y memorables, al mismo tiempo que crean conciencia sobre la importancia del bienestar animal, la preservación y el cuidado del medio ambiente. Para más información visita www.thedolphinco.com

