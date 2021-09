Ocean Winds verlaagt operationele kosten met 75% door het Appian Low-Code Automation Platform

Ocean Winds, een joint venture opgericht in 2019 door EDP Renewables (EDPR) en ENGIE, is actief in acht landen in Europa waaronder Nederland, de Verenigde Staten en Azië. Bij de oprichting moest het bedrijf zijn bedrijfsmodel definiëren en tegelijkertijd zijn bedrijfsprocessen in kaart brengen en automatiseren. De behoefte aan zowel ontwikkelsnelheid als automatiseringskracht leidde Ocean Winds naar Appian.

"We hadden een krachtige, agile en veilige tool nodig die ons in staat zou stellen om mensen, processen en data in één omgeving te verenigen," zegt José Miguel Mesa Pérez, Business Process Excellence & Communications Director bij Ocean Winds. "Appian heeft onze verwachtingen overtroffen en ons een compleet low-code automatiseringsplatform gegeven dat makkelijk aanpasbaar is naar onze behoeften en ons eigen bedrijfsmodel. We kunnen nu applicaties maken in weken in plaats van maanden en jaren."

Ocean Winds heeft meerdere workflows gedigitaliseerd en geautomatiseerd door het hele bedrijf om de activiteiten te verbeteren door de besluitvorming te versnellen en de productiviteit te verhogen door het vrijmaken van medewerkers van repetitief werk. OW for Work is een van Ocean Winds' Appian applicaties. Voorheen had Ocean Winds geen digitale plek om werkresultaten te monitoren en te registreren. Deze People Management applicatie stelt, evalueert, communiceert en raadpleegt essentiële performance-indicatoren van werknemers op alle niveaus. De visuele en eenvoudige oplossing creëert een gestroomlijnde gebruikerservaring voor medewerkers en voor het management.

"Ocean Winds heeft de veelzijdigheid van het Appian Low-Code Automation Platform aangetoond," zegt Miguel A. Gonzalez Serrano, Area Vice President van Iberia bij Appian. "Het bedrijf is in staat geweest om zich snel aan te passen aan hun klant- en bedrijfsbehoeften, terwijl het de snelheid en efficiëntie van de activiteiten heeft verhoogd."

Bekijk deze video om te zien waarom Ocean Winds voor Appian heeft gekozen en hoe het bedrijf het Appian platform gebruikt om het onderhoud te verbeteren, de controle te centraliseren en de workflow te automatiseren.

Over Appian

Appian helpt organisaties snel applicaties en workflows te ontwikkelen met een low-code automatiseringsplatform. Door mensen, technologieën en gegevens in één workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te optimaliseren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Hfd0ImNp6xE

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626426/Ocean_Winds_Appian.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626427/Ocean_Winds_uses_Appian.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian