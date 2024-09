Oclean présente trois nouveaux produits pour améliorer votre sourire

LONDRES, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que Oclean, la marque qui redéfinit les soins bucco-dentaires, est de plus en plus reconnue et appréciée par les utilisateurs du monde entier, nous restons déterminés à proposer des produits encore meilleurs aux consommateurs. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le lancement de trois ajouts innovants à notre gamme de produits - la brosse à dents électrique rechargeable Oclean Ease, la brosse à dents électrique sonique intelligente Oclean X Lite et le fil dentaire à eau Oclean AirPump™ A10.

Oclean Ease : L'entrée parfaite dans le brossage électrique

Conçue comme une brosse à dents électrique d'entrée de gamme, Oclean Ease est idéale pour les utilisateurs qui passent d'une brosse à dents manuelle à une brosse à dents électrique. Il est doté d'un couvercle anti-poussière 2 en 1 de conception unique qui sert à la fois de manche de brossage et d'étui de voyage, pour plus de commodité et d'hygiène. Avec une autonomie impressionnante de 120 jours sur une seule charge*, l'Ease effectue jusqu'à 66 000 mouvements/min avec des micro-vibrations pour une élimination efficace mais en douceur de la plaque dentaire.

Doté de deux modes de brossage commandés par un seul bouton, il intègre également un minuteur intelligent de 2 minutes pour vous encourager à respecter le temps de brossage recommandé par les dentistes, avec des rappels toutes les 30 secondes pour passer d'une zone de brossage à l'autre. Oclean Ease offre une expérience de brossage supérieure et sans problème, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui découvrent les brosses à dents électriques.

Oclean X Lite : Votre introduction au brossage de dents intelligent

Pour ceux qui utilisent déjà des brosses à dents électriques, l'Oclean X Lite constitue une excellente introduction au monde des brosses à dents intelligentes. Ce produit est le point d'entrée dans la série Oclean Smart (série X), tous équipés d'un écran intelligent sur l'appareil qui permet de suivre 8 zones de brossage et de fournir des informations et des rapports instantanés sur le brossage des dents. L'Oclean X Lite peut également vous fournir une solution pour traiter les zones de brossage manquées en un seul clic. Il définit automatiquement un guidage de brossage supplémentaire pour cibler ces zones, garantissant ainsi un nettoyage complet et approfondi. L'Oclean X Lite est parfait pour les personnes qui souhaitent obtenir des informations sur leurs habitudes de brossage sans avoir besoin de se connecter à une application.

Avec une autonomie de 40 jours* sur une seule charge, cinq modes de brossage distincts et des performances de nettoyage supérieures grâce à un moteur Maglev effectuant jusqu'à 72 000 mouvements/minute. Oclean X Lite offre un accès ininterrompu à des soins bucco-dentaires avancés.

Oclean AirPump™ A10 : Précision portable pour les soins orthodontiques

Portable et équipé de la technologie de pointe AirPump™ d'Oclean, l'Oclean AirPump™ A10 est spécialement conçu pour les consommateurs qui utilisent des appareils orthodontiques. Contrairement aux appareils à eau classiques, qui peuvent avoir une faible efficacité, une pression élevée et provoquer des douleurs potentielles, la technologie AirPump™ combine l'air et l'eau dans un jet diffus pour éliminer efficacement et en douceur les résidus alimentaires entre les dents afin d'améliorer la santé bucco-dentaire. Cette approche innovante réduit la pression exercée sur une seule zone, ce qui permet un nettoyage doux et confortable tout en minimisant l'inconfort et le risque de saignement des gencives.

L'Oclean AirPump™ A10 présente un design portable de la taille d'une paume, aussi compact qu'un smartphone de poche, vous offrant une solution de style de vie exquise et élégante à tout moment et en tout lieu. Sa conception compacte en fait la solution portable parfaite pour maintenir l'hygiène bucco-dentaire en déplacement.

Les trois nouveaux produits sont conçus pour résister à l'eau selon la norme IPX7, ce qui garantit leur durabilité et leur utilisation en toute sécurité dans des environnements humides. Ils sont également dotés de rappels de batterie faible et de la charge rapide Type-C pour une recharge rapide et pratique.

*Validé par un brossage de 2 minutes, deux fois par jour.

À propos d'Oclean

Oclean, créée en 2016, est une entreprise technologique spécialisée dans le développement de dispositifs de soins bucco-dentaires de haute technologie et faciles à utiliser. Avec plus de 300 brevets et une présence sur plus de 40 marchés, Oclean a acquis une renommée internationale, recevant des prix de design prestigieux et la reconnaissance du choix des consommateurs. Animé par le désir de redéfinir les soins bucco-dentaires, Oclean se concentre fortement sur la mise en œuvre d'une technologie qui rend ses appareils aussi avancés et conviviaux que possible.

