Octapharma destaca os desafios de gerenciar inibidores no tratamento de hemofilia A durante o 15º Congresso Anual da Associação Europeia de Hemofilia e Distúrbios Aliados (EAHAD)

LACHEN, Suíça, 19 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- O simpósio virtual realizado na quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, às 18h CET, contará a história da família Rodriguez e de seus dois filhos com hemofilia A enquanto enfrentam os desafios da gestão dos inibidores.

O desenvolvimento de inibidores à terapia com o fator VIII (FVIII) continua sendo uma preocupação significativa para as pessoas com hemofilia A e suas famílias. Essas preocupações podem ser especialmente significativas em famílias com histórico de desenvolvimento de inibidores, que já sofreram os desafios de viver com um inibidor. Entre estes estão um risco maior de sangramento e dependência de tratamentos menos eficazes para a gestão de sangramento. Portanto, há um forte interesse em minimizar o risco de desenvolvimento de inibidores e em abordagens eficazes para erradicar os inibidores se eles se desenvolverem.

O simpósio virtual via satélite, intitulado "Uma história de família: navegando nos principais desafios de gerenciamento de inibidores na hemofilia A", destacará os desafios enfrentados por Jacqueline e Justin e seus dois filhos, Justin-Rae e Jace. A sessão será presidida pelo médico que trata os meninos, Dr. William Beau Mitchell, do Children's Hospital em Montefiore, Bronx, na cidade de Nova York. "Para os pais, é essencial que seus filhos recebam excelente prevenção total de sangramento, e estar livre de inibidores é, portanto, importante permitir uma terapia eficaz", disse o Dr. Mitchell.

Durante o simpósio, o distinto corpo docente internacional dos principais médicos discutirá a história da família Rodriguez e suas experiências com um produto FVIII recombinante derivado de linha celular humana. Serão apresentadas e discutidas questões clínicas importantes, incluindo a necessidade de prevenção de hemorragias e minimização de inibidores em crianças anteriormente não tratadas, a utilização da indução de tolerância imunológica (ITI) para erradicar os inibidores e futuros estudos clínicos para a gestão de inibidores.

"Conversando com os pacientes e suas famílias, sabemos que o desenvolvimento de inibidores contra o FVIII continua sendo uma preocupação importante", comentou Larisa Belyanskaya, diretora de hematologia IBU da Octapharma. "Estamos comprometidos com a Octapharma em oferecer soluções com o objetivo de minimizar inibidores em pessoas com hemofilia A."

Olaf Walter, membro do conselho da Octapharma, acrescentou: "Na Octapharma, nos dedicamos a melhorar a vida dos pacientes e ouvir em primeira mão as experiências dos pacientes e de suas famílias afetadas pela hemofilia A nos lembram ainda mais a importância de nosso trabalho."

Para saber mais sobre as atividades da Octapharma no congresso virtual EAHAD 2022, acesse o link aqui.

Sobre a Octapharma

Com sede em Lachen, na Suíça, a Octapharma é um dos maiores fabricantes de proteínas humanas do mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhagens de células humanas.

A Octapharma emprega mais de nove mil pessoas em todo o mundo para auxiliar no tratamento de pacientes em 118 países com produtos em três áreas terapêuticas: imunoterapia, hematologia e cuidados críticos.

A Octapharma tem sete unidades de P&D e seis fábricas de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia, e opera mais de 160 centros de doação de plasma em toda a Europa e nos EUA.

