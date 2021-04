Octroi d'un prêt de 65 millions de dollars à l'entreprise ukrainienne Datagroup pour stimuler sa croissance

KIEV, Ukraine, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Datagroup, fournisseur national de premier plan d'infrastructures en fibre optique et de services numériques en Ukraine, rachète Volia, le premier fournisseur de services de télévision payante et de services haut débit par câble du pays dans le segment des particuliers, avec le soutien financier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

La BERD accorde un prêt en monnaie locale équivalent à 65 millions de dollars à Datagroup, qui est détenu majoritairement par un fonds géré par Horizon Capital. Ce prêt servira principalement à financer l'acquisition de Volia, afin de contribuer à l'émergence d'un opérateur de télécommunications plus fort et plus compétitif, offrant une meilleure qualité de service et une gamme de produits élargie.

Matteo Patrone, directeur général de la BERD pour l'Europe de l'Est et le Caucase, a déclaré à cet effet : « À la BERD, nous croyons au pouvoir de la technologie pour apporter des changements positifs dans nos pays. La numérisation croissante de l'Ukraine nécessite des investissements à grande échelle pour étendre la couverture, accélérer la vitesse d'exécution et améliorer la qualité. Les consommateurs ukrainiens récolteront bientôt les fruits de l'union des forces de Datagroup et de Volia. L'entité fusionnée investira dans l'amélioration des infrastructures, l'innovation et un excellent service à la clientèle, afin de permettre à tous de se connecter plus facilement les uns aux autres. »

Lenna Koszarny, associée fondatrice et directrice générale d'Horizon Capital, a ajouté : « Nous nous réjouissons du soutien apporté par la BERD à notre vision de rapprocher Datagroup et Volia. Cette fusion permettra de créer une plateforme d'une envergure suffisante pour attirer des investissements en capital substantiels en vue de moderniser les infrastructures de fibre optique du dernier kilomètre et nationales du pays. La BERD est un partenaire précieux d'Horizon Capital et des entreprises de son portefeuille, qui accorde des prêts d'expansion pour augmenter la capacité de production, améliorer le financement des acquisitions pour le développement des entreprises et renforcer les engagements de fonds pour attirer les capitaux privés dans la région. Le succès de la fusion de Datagroup et de Volia servira à promouvoir l'attractivité de l'Ukraine en matière d'investissement et, en fin de compte, à attirer davantage d'investissements directs étrangers dans le pays. »

Mikhail Shelemba, président directeur général et actionnaire de Datagroup, a quant à lui ajouté : « Nous sommes ravis d'annoncer notre coopération avec la BERD, qui a permis l'octroi d'un financement de 65 millions de dollars. Ces fonds seront investis dans l'entreprise pour soutenir sa croissance et son développement - l'acquisition de Volia ainsi que la modernisation de l'ensemble du réseau. Ce financement soutient nos plans de développement, en faisant en sorte que notre réseau soit le plus moderne sur le marché ukrainien des télécommunications, en élevant la qualité des services à un tout autre niveau et en nous permettant de dépasser les attentes des clients en tant que partenaire fiable. Nous croyons que cette opération n'est que le début d'une collaboration à long terme avec la BERD et nous nous réjouissons des nombreuses opportunités et des projets de grande envergure qui nous attendent. »

SOURCE Datagroup