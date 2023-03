Ocupação dos hotéis da Região Metropolitana de Campinas (RMC) em fevereiro é a melhor para o mês desde 2019

Taxa média atingiu 51,76%, com melhores desempenhos das categorias Econômico e Midscale

CAMPINAS, Brasil, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A rede hoteleira da Região Metropolitana de Campinas (RMC) fechou fevereiro com 51,70% de ocupação, a melhor taxa para o mês desde 2019 (50,97%), de acordo com pesquisa mensal realizada pelo Campinas e Região Convention & Vistors Bureau (CRC&VB) iniciou o levantamento mensal. A alta na demanda foi puxada, principalmente, pelo crescimento das categorias Econômico e Midscale em relação a janeiro deste ano. Índices como Diária Média e RevPar também tiveram aumento.

Em fevereiro, a categoria Econômico, com 2013 leitos disponíveis na RMC, fechou com 59,95% de ocupação média, superior aos 52,13% registrado no mês anterior. Já a categoria Midscale (intermediária e que oferece 1.791 unidades) teve 46,44% de ocupação, contra 40,24% de janeiro. Já a categoria Upscale (499 leitos na região), fechou fevereiro com taxa média de 40,75%.

Embora o setor tenha registrado crescimento em 2022 e o desempenho no primeiro bimestre esteja superior ao ano passado, gerando grandes expectativas, o Campinas e Região Convention ainda adota cautela para projetar o desempenho anual. É que, ao contrário do ano passado, em 2023 não existe demanda represada por eventos e festas, embora exista uma demanda firme e forte prevista para o ano todo.

Douglas Marcondes, diretor de hotelaria do CRV&VB, pondera que a parte de turismo de negócio na RMC está bem consolidada, o que faz com que os números de ocupação se mantenham com pequenos aumentos mensais. "Os negócios em Hotelaria e Turismo só florescerão ainda mais com chegada de novos equipamentos para agregar ao corporativo, como atrações de eventos culturais e maior integração dos players com eventos esportivos", completa.

Ele destaca, ainda, o estudo recém divulgado "O Cenário da Hotelaria em números", que estuda a demanda do mercado hoteleiro, realizado pela OMNIBESS, empresa de tecnologia hoteleira. No ano passado, a hotelaria de Campinas ficou em 23º lugar no ranking nacional de destinos visitados e sétimo lugar em toda a região Sudeste. No total, o setor movimentou cerca de R$ 4.321.617,00 bilhões.

