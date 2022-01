ODIN AUTOMOTIVE CÉLÈBRE LE DÉBUT OFFICIEL DE SA PRODUCTION

Cette annonce intervient trois semaines seulement après qu'Odin a officiellement acquis la propriété intellectuelle, les lignes de production et les filiales de StSE en Suisse et au Japon. Parallèlement à l'acquisition, DPDHL a également passé une commande supplémentaire minimale de 3 500 véhicules StSE et a conservé une participation de 10 % dans l'entreprise.

Le vice-président exécutif des opérations d'Odin, John Burton, qui, au cours de ses plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication, a été directeur exécutif de General Motors, déployant leur système de fabrication dans 12 usines à travers l'Europe et gérant personnellement des usines au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne, et en tant que vice-président de Fiat-Chrysler et directeur général de la coentreprise de FCA avec GAC en Chine, a supervisé la mise en place et la réorganisation des opérations de fabrication sous l'égide des nouveaux propriétaires.

« Nous sommes incroyablement fiers d'annoncer cette étape pour notre nouvelle entreprise et l'équipe infatigable qui la soutient », a déclaré M. Burton. « Nous savions que la maturité opérationnelle de StreetScooter Engineering nous procurait un énorme avantage de premier plan dès le début, et aujourd'hui est la preuve que nous étions sérieux lorsque nous avons dit que nous avions l'intention de capitaliser sur cet avantage. »

