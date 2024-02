ODYSEA et Subsea7 utilisent la technologie Proxxima™ sur le pipeline en eaux profondes du golfe du Mexique

HOUSTON, 22 février 2024 /PRNewswire/ -- ODYSEA a annoncé le succès de l'installation offshore par Subsea7 d'environ 11 kilomètres de pipelines en eaux profondes utilisant la technologie d'isolation révolutionnaire Goldilocks (GDLX™) d'ODYSEA, rendue possible par les systèmes de résine thermodurcissable polyoléfine Proxxima™ d'ExxonMobil. Ce projet de pointe a été achevé sans aucun incident de sécurité et en avance sur le calendrier, tout en mettant en évidence des performances exceptionnelles.

Deepwater Pipelines

Tanmay Desai, PDG d'ODYSEA, décrit l'isolation Goldilocks comme « une solution technologique innovante et qui change la donne pour les conduites, les joints de champ et les structures sous-marines, qui permet un système d'isolation thermique beaucoup plus rapide, plus sûr et de haute qualité. »

L'isolation a été appliquée aux conduites d'écoulement et aux risers par ODYSEA pour un client mondial majeur de l'énergie dans le golfe du Mexique et installée en eaux profondes par le navire de pose de bobines Seven Oceans de Subsea7.

GDLX™ est un revêtement d'isolation thermique coulable pour les pipelines sous-marins, les joints de champ et les structures. En utilisant un processus de moulage unique, ODYSEA peut fournir une solution qui réduit considérablement la complexité d'un processus multicouche chronophage. La solution est hautement portable, ce qui peut permettre une isolation in situ dans n'importe quel endroit du monde. Il est prouvé que la technologie génère moins de déchets et permet aux clients d'obtenir leur premier pétrole plus tôt grâce à la capacité d'isoler les tuyaux plus rapidement que les isolants traditionnels.

La technologie qui sous-tend GDLX™ est rendue possible par le système de résine Proxxima™ d'ExxonMobil, un thermodurcissable polyoléfine à très faible viscosité et à durcissement rapide contrôlable. Les systèmes de résine Proxxima™ d'ExxonMobil présentent un équilibre exceptionnel entre résistance et ténacité, sont très résistants à la température et à la pression, n'ont pas de limites de profondeur et sont extrêmement hydrophobes, résistant à l'absorption d'eau qui pourrait autrement endommager les propriétés d'isolation. Ces facteurs font de GDLX™, rendu possible par le système de résine Proxxima™, un excellent choix pour les projets d'isolation sous-marine.

Ce projet dans le Golfe du Mexique a nécessité une validation spécifique et approfondie, qu'ODYSEA a satisfaite grâce au processus de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), à de multiples tests clients, et maintenant grâce à l'exécution réussie du projet. GDLX™ a prouvé sa résilience et sa fiabilité à partir de tests en laboratoire pour répondre aux attentes du client sur des projets à haute pression et à haute température.

« L'adoption réussie de cette nouvelle technologie d'isolation a été rendue possible par notre engagement collectif en faveur de l'innovation, ainsi que par des tests rigoureux qui ont permis de garantir la certitude du projet et la livraison dans les délais », a déclaré José Manuel Torres, responsable de la technologie SCM chez Subsea7.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter :

SUBSEA7 Ashley Shearer

Conseillère principale en communication

+1 713-300-6792

ODYSEA Amber Murphy

Coordinatrice marketing

+1 337-352-9240

À propos de Subsea7 :

Subsea7 est un leader mondial dans la réalisation de projets et de services offshore pour l'industrie de l'énergie. Fortement engagé dans la sécurité et l'innovation, Subsea7 fournit une expertise en gestion de projet, ingénierie et construction sur l'ensemble du cycle de vie de l'énergie.

À propos d'ODYSEA :

Basée à Houston, Texas, ODYSEA est une société innovante qui propose des solutions d'isolation thermique et d'assurance de flux pour les infrastructures sous-marines en utilisant de nouvelles technologies pour apporter une tranquillité d'esprit aux projets d'une manière plus simple que par le passé. Notre engagement en faveur de la technologie, de la durabilité et de la collaboration nous pousse à repousser les limites de ce qui est possible dans les pipelines en eaux profondes et les structures sous-marines. ODYSEA est une division de The Bayou Companies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2344959/Odysea_2.jpg