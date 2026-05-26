ODYSS lance un programme mondial de cocréation, définissant l'avenir de la gestion diététique basée sur l'IA

SAN FRANCISCO, 26 mai 2026 /PRNewswire/ -- ODYSS, pionnier dans le domaine de la gestion alimentaire basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'il avait lancé son programme « Co-Creator » destiné aux premiers utilisateurs de son produit phare, N1, le 25 mai. Cette étape importante marque le passage du premier dispositif portable d'aide à l'alimentation basé sur l'IA au monde, des prototypes expérimentaux à l'utilisation réelle, offrant une gestion alimentaire automatisée et simplifiée au quotidien.

Du suivi manuel à une analyse intuitive

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La gestion des régimes alimentaires a longtemps été alourdie par la lourdeur de l'enregistrement manuel. Les méthodes traditionnelles exigent de la discipline et conduisent souvent à des taux d'abandon élevés. ODYSS élimine cette friction. En combinant la détection multimodale, la mémoire alimentaire à long terme et l'intelligence nutritionnelle personnalisée, N1 comprend et analyse en permanence ce que vous mangez, traduisant de manière simple chaque repas en informations exploitables, sans perturber les routines quotidiennes.

« Nous pensons que la technologie atteint son apogée lorsqu'elle s'intègre naturellement dans la vie quotidienne », a déclaré le fondateur d'ODYSS. « Cette idée redéfinit la gestion de l'alimentation comme quelque chose de fluide, d'intelligent et de durable. »

L'innovation et la pensée originale comme fondement

L'innovation et la réflexion originale sont au cœur d'ODYSS. Cette philosophie prend vie dans l'écosystème N1, qui combine le matériel, l'intelligence de l'IA, les boucles de données utilisateur sécurisées et les services d'abonnement pour créer une expérience de santé numérique entièrement intégrée : détection en temps réel (Sense), interprétation personnalisée (Understand), orientation adaptative (Guide) et amélioration mesurable (Improve). Cette approche au niveau du système renforce la confiance, démontrant qu'ODYSS n'est pas un innovateur ponctuel, mais un acteur profondément original et à long terme.

Programme des co-créateurs : Façonner l'avenir de la nutrition

Grâce à son programme de cocréation, ODYSS invite les utilisateurs précoces, les passionnés de santé et les innovateurs technologiques du monde entier à participer à l'amélioration de N1. Les participants fourniront un retour d'information concret, contribuant ainsi à transformer la vision d'une gestion automatisée, continue et permanente de l'alimentation en une réalité quotidienne, jetant ainsi les bases de la prochaine décennie de nutrition personnalisée.

À propos d'ODYSS

En tant que première marque à commercialiser des dispositifs portables d'aide à l'alimentation basés sur l'IA, ODYSS s'engage à appliquer l'IA de pointe pour rendre la santé diététique accessible et simple. En transformant la charge cognitive du suivi des repas en informations exploitables, ODYSS aide les individus à faire des choix alimentaires plus judicieux et à obtenir des résultats durables en matière de santé.

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