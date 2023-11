Oferecer diferentes meios de pagamento ajuda varejista a vender mais

Episódio do Pod do Varejo, podcast produzido pela Linx, debate como os meios de pagamento aliados à tecnologia devem conduzir as tendências para os próximos anos

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Os varejistas estão cada vez mais atentos em como a tecnologia está reinventando o setor de meios de pagamentos, trazendo novas possibilidades de crescimento. Uma pesquisa da consultoria McKinsey mostra que existe uma correlação de 97% de quanto mais formas de pagamento a empresa oferece, mais ela vende. Ou seja, quanto mais opções de pagamento a loja oferta, mais chances tem de lucrar.

É o que acreditam Marcelo Garcia, diretor da vertical de Pay Hub da Linx, e Cláudio Vieira, gerente comercial da Malharia Anselmi. Os executivos foram os entrevistados desta semana do PDV - Pod do Varejo, podcast produzido pela Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo. Para Garcia, os varejistas estão mais focados e com uma visão mais fluida, para que essa adaptação da tecnologia aos meios de pagamento aconteça de forma natural no processo de compra do cliente.

Os meios de pagamento estão se reinventando, e, dentro dessa experiência, a tecnologia vem trazendo novas possibilidades. Existe uma tendência natural de evolução nesse segmento, agora com uma toada em conjunto com os softwares de gestão. "O objetivo é integrar ao máximo as rotinas, fidelizar o cliente na ponta e tornar a jornada de compra mais simples, mostrando que o pagamento deixou de ser apenas um momento para fazer parte da experiência da compra", explica.

O pagamento é uma consequência de algo que o cliente quer ter e, nesse sentido, ele precisa ser fácil e rápido de ser feito. Por isso, em relação aos benefícios, é necessário separar os lados, do cliente e o do lojista.

O primeiro é o lado mais pessoal, humanizado e deve priorizar a experiência de compra. "Existe uma diversidade de meios de pagamento muito grande, o PIX é um exemplo, sua adoção no Brasil é impressionante. Só que existe uma restrição de compra um pouco mais complexa do que o cartão, que você tira da carteira e paga rapidamente. Com o PIX, o cliente tem que entrar no aplicativo do banco. Trabalhamos aqui na Linx para fazer a disrupção disso com o QR Linx, solução que aceita os principais wallets e PIX e torna esse processo mais simples, sem que gere uma fila no caixa, até para trazer essa experiência, porque a adoção do PIX vai ser cada vez maior", afirma Garcia.

Pelo lado do varejista é importante pensar que, nessa experiência, ele tenha o absoluto controle do momento da captura até o momento em que o dinheiro cai na conta corrente. "É a experiência integrada com automação que faz com que isso seja fluido. O lojista precisa ter a garantia que o que ele vendeu vai entrar na conta bancária no dia do vencimento. Com controles bem estabelecidos, o varejista consegue fazer com que o dia a dia com backoffice seja mais simples e assertivo", completa o diretor.

Sobre o futuro dos meios de pagamentos, o executivo da Linx reforça que é importante ter atenção para a omnicanalidade. "É complicado olhar para a inovação dentro de uma estrutura conservadora. Criar uma experiência em que o cliente começa sua pesquisa no site e conclui a compra na loja tende a favorecer o lojista, com um modelo integrado e atrativo", explica Garcia.

Cláudio Vieira, gerente comercial da Anselmi, complementa dizendo que, além dos tradicionais meios de pagamento como dinheiro e cartão, a tendência aponta para os pagamentos digitais. "Futuramente, por que não receber via criptomoedas, que já têm uma abrangência legal no mercado?".

O tema "Pagamentos integrados como experiência para o consumidor" foi o destaque desta semana do PDV - Pod do Varejo, produzido pela Linx, cujo episódio está disponível no YouTube e no Spotify .

