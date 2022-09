Oferecido pela FOTON, o primeiro lote de ônibus urbanos a hidrogênio chegou à Austrália

PEQUIM, 1º de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como uma das líderes na comercialização de ônibus movidos a célula a combustível de hidrogênio em todo o mundo, a FOTON já entregou mais de mil unidades de ônibus de células a combustível de hidrogênio para seus clientes do mundo todo. Com um histórico comprovado em oferecer desempenho muito confiável e ecológico, todos esses veículos com zero emissão de carbono acumularam uma quilometragem total de mais de 13 milhões de quilômetros. Graças ao seu trabalho árduo incansável na última década, a FOTON desenvolveu com sucesso um sistema de células a combustível de hidrogênio que permite que os ônibus atinjam zero emissão de carbono.

x Ônibus urbano a hidrogênio-Austrália (PRNewsfoto/FOTON INTERNATIONAL CO., LTD, BEIJING)

Com o beneficio do amadurecimento da tecnologia de célula a combustível de hidrogênio e da experiência em operações comerciais, um número maior de clientes adicionou a FOTON ao sistema de transporte público para aumentar a frota verde de soluções de transporte sustentável. A FOTON, na Austrália é um exemplo. Em 18 de agosto, duas unidades de ônibus de célula a combustível de hidrogênio, Foton AUV, foram oficialmente entregues ao Kelsian Group e adicionados à frota verde cada vez maior de soluções de transporte sustentável do grupo Transit Systems, que agora inclui 60 ônibus elétricos e dois ônibus a hidrogênio, tornando o grupo Transit Systems, que faz parte do Kelsian Group, o operador de transporte público sustentável mais experiente da Austrália. Como a primeira marca de ônibus de célula a combustível de hidrogênio a entrar no mercado australiano, espera-se que os ônibus movidos a hidrogênio da FOTON operem comercialmente em breve, inaugurando uma nova era do transporte público para os residentes locais.

"A chegada dos ônibus de célula a combustível de hidrogênio da FOTON representa um novo marco para nós, posicionando-nos como a operadora de ônibus mais ecológica da Austrália. Trabalhamos em estreita colaboração com o governo da Austrália e temos o compromisso de desempenhar um papel fundamental em atingir o desenvolvimento sustentável", disse Clint Feuerherdt, CEO do Kelsian Group. "A FOTON está definitivamente fazendo história no desenvolvimento do transporte público verde na Austrália", enfatizou Greg Balkin, diretor de operações do grupo Transit Systems.

Com o peso mais leve da estrutura, a maior capacidade de carga e as distâncias contínuas mais longas percorridas, os veículos de nova energia da Foton, que representam totalmente as soluções de transporte com zero emissão de carbono, estão abrindo um novo caminho para o mercado global de transporte.

