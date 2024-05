Offizielle Zusammenarbeit zwischen HONGQI und zwei renommierten Marken ---- Die Gründung der „Cross Border Ecology Alliance of HONGQI"

BEIJING, 13. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Während der Internationalen Automobilausstellung 2024 in Beijing veranstaltete HONGQI die "2024 HONGQI Global Media Communication Conference". Auf dieser Veranstaltung gab HONGQI die offizielle Gründung der "Cross Border Ecology Alliance of HONGQI" bekannt. Diese Allianz zielt darauf ab, führende globale Verbrauchermarken zu vereinen, um einen exklusiven, hochwertigen Lebensstil zu schaffen, der auf die anspruchsvolle High-End-Kundschaft von HONGQI zugeschnitten ist, und die gemeinsame Einführung exklusiver Produkte zu erleichtern. Darüber hinaus schloss HONGQI neue Partnerschaften mit Ekornes | IMG Comfort, der erstklassigen Möbelmarke, und Nervora & Vogue Arabia, der erstklassigen Modemarke. HONGQI wird auch in Zukunft nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit erstklassigen Marken in verschiedenen Branchen suchen.

HONGQI hat eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit mit Ekornes | IMG Comfort unterzeichnet, mit dem Ziel, komplementäre Ressourcen effektiv zu nutzen, die Kernwettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen im Bereich Marketing zu verbessern und gemeinsam Produkte mit gemeinsamen Marken zu entwickeln, die Möbel und Peripheriegeräte für die Automobilindustrie umfassen. Seit der Gründung durch Jens Ekornes 1934 ist Ekornes der größte norwegische Möbelhersteller mit 8 Produktionsstätten und über 6000 Verkaufsstellen weltweit. Durch die Nutzung der großen Reichweite von Ekornes will HONGQI die gemeinsamen Werbemaßnahmen online und offline verstärken, um eine breitere Publikumsabdeckung und erweiterte Marktressourcen zu gewährleisten. Ekornes erfreut sich in Norwegen großer Beliebtheit: Auf vier Personen kommt ein STRESSLESS-Liegesessel. Darüber hinaus hat die HONGQI-Veranstaltung „Explore Zero" 2022 den Bekanntheitsgrad der Marke vor Ort in Norwegen erheblich gesteigert. Diese Zusammenarbeit verspricht, HONGQI bei der Eroberung des norwegischen Marktes zu unterstützen und seine Reichweite möglicherweise weiter nach Europa auszudehnen.

HONGQI hat außerdem eine Absichtserklärung mit Nervora & Vogue Arabia abgeschlossen, um deren gehobene Ressourcen im Nahen Osten zu nutzen und das Nutzererlebnis mit Innovation und Raffinesse zu bereichern. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das Profil der Marke HONGQI und ihrer Fahrzeuge zu schärfen und den Bekanntheitsgrad und die Wahrnehmung der Marke zu steigern. Durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit versucht HONGQI, seine Marke und seine Produkte mit Begriffen wie Mode, Luxus und globale Anziehungskraft in Einklang zu bringen. Zuvor waren HONGQI EHS9 und H9 stolzer offizieller Automobilpartner des „Ball of Arabia 2024", dem jährlichen Ball mit rotem Teppich, der von Vogue Arabia veranstaltet wird. Sie sorgten für den stilvollen Transport der VIP-Gäste zu Dubais Atlantis the Royal und präsentierten ihre neuesten Angebote. Außerdem waren EHS9 und HS3 in einem Fotoshooting für die Sonderausgabe zum 7-jährigen Bestehen des Magazins zu sehen.

HONGQI hat sich „Sicherheit, Intelligenz, Umweltfreundlichkeit, Gesundheit und Geschmack" als Marken-DNA auf die Fahne geschrieben und sich verpflichtet, den Benutzern den Fortschritt von Produkten, Ultra-Performance, Netzwerk, Service, Kapazität und Ökosystem zu bieten. Als älteste und prestigeträchtigste Luxusautomobilmarke in der chinesischen Geschichte legt HONGQI in seinem Marken-Ökosystem mehr Wert auf Exklusivität und Qualität. Um den Nutzern ausgewogenere Automobilprodukte und aufmerksame Dienstleistungen zu bieten, konzentriert sich HONGQI auf den Aufbau von Marken, was unter den chinesischen Automobilmarken heute besonders ausgeprägt ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2410782/image_5028817_32018476.jpg