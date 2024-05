Lancement de la coopération officielle entre HONGQI et deux marques de renom ---- Création de l'« Alliance écologique transfrontalière de HONGQI »

PÉKIN, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- Lors de l'Exposition internationale de l'automobile de Pékin 2024, HONGQI a organisé la « Conférence mondiale de communication avec les médias de HONGQI 2024 ». Lors de cet événement, HONGQI a annoncé la création officielle de l'« Alliance écologique transfrontalière de HONGQI ». Cette alliance vise à réunir les principales marques mondiales de consommation pour créer un style de vie exclusif et de qualité adapté à la base d'utilisateurs haut de gamme de HONGQI, facilitant ainsi le lancement conjoint de produits exclusifs. En outre, HONGQI a conclu de nouveaux partenariats avec Ekornes | IMG Comfort, la marque de meubles la plus réputée, et Nervora & Vogue Arabia, la marque de mode la plus réputée. HONGQI continuera à rechercher des opportunités de coopération avec des marques de premier plan dans divers secteurs.

HONGQI a signé une lettre d'intention de coopération avec Ekornes | IMG Comfort, dans le but d'exploiter efficacement les ressources complémentaires, d'améliorer la compétitivité des deux entités en matière de marketing et de développer conjointement des produits co-marqués couvrant l'ameublement et les périphériques automobiles. Fondé par M. Jens Ekornes en 1934, Ekornes est le plus grand fabricant de meubles de Norvège, avec huit sites de production et plus de 6 000 points de vente dans le monde. En s'appuyant sur la portée étendue d'Ekornes, HONGQI vise à renforcer les efforts promotionnels conjoints en ligne et hors ligne, garantissant ainsi une couverture plus large du public et une augmentation des ressources du marché. Ekornes jouit notamment d'une grande popularité en Norvège, où il propose un fauteuil quatre places inclinable STRESSLESS. En outre, l'événement « Explore Zero » organisé par HONGQI en 2022 a considérablement accru la notoriété de la marque en Norvège. Cette coopération promet d'aider HONGQI à conquérir le marché norvégien et, éventuellement, à étendre sa portée en Europe.

HONGQI a également conclu un protocole d'accord avec Nervora & Vogue Arabia afin de tirer parti de ses ressources haut de gamme au Moyen-Orient et d'enrichir l'expérience de l'utilisateur grâce à l'innovation et à la sophistication. Cette coopération vise à rehausser le profil de la marque HONGQI et de ses véhicules, en renforçant la reconnaissance et la perception de la marque. Grâce à une exposition accrue, HONGQI cherche à aligner sa marque et ses produits sur les notions de mode, de luxe et d'allure mondiale. Auparavant, les HONGQI EHS9 et H9 étaient les partenaires automobiles officiels du « Ball of Arabia 2024 », le bal annuel à tapis rouge organisé par Vogue Arabia, en assurant le transport chic des invités VIP à l'Atlantis the Royal de Dubaï, et en présentant ses dernières offres. En outre, les EHS9 et HS3 ont fait l'objet d'une séance de photos pour l'édition spéciale du 7e anniversaire du magazine.

HONGQI fait de la sécurité, de l'intelligence, de l'écologie, de la santé et du goût l'ADN de sa marque et s'engage à fournir aux utilisateurs des produits, des performances exceptionnelles, un réseau, des services, des capacités et un écosystème à la pointe du progrès. En tant que marque automobile de luxe la plus ancienne et la plus prestigieuse de l'histoire chinoise, HONGQI met davantage l'accent sur le sens de l'exclusivité et de la qualité dans son écosystème de marque. Afin de fournir aux utilisateurs des produits automobiles plus équilibrés et des services plus attentifs, HONGQI met l'accent sur la construction de la marque, ce qui est particulièrement fort parmi les marques automobiles chinoises actuelles.