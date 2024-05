HONGQI parraine le premier festival de dragon boat de Francfort 2024

FRANCFORT, Allemagne, 28 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 mai, le premier festival de dragon boat de Francfort 2024, parrainé par HONGQI, s'est déroulé sur le Main Riverside à Francfort, en Allemagne. L'événement a accueilli des invités de marque, notamment Wu Ken, ambassadeur de Chine en Allemagne, Huang Yiyang, consul général du consulat de Chine à Francfort, et Mike Josef, maire de Francfort. Cette activité reflète l'importance de l'événement, qui symbolise l'amitié entre les deux nations et renforce les échanges culturels entre la Chine et l'Allemagne.

Le jour de l'événement, 22 équipes de Chine, d'Allemagne, de France, d'Italie et d'autres pays ont participé. Les rives tranquilles du Main à Francfort ont été animées par l'énergie et le rythme des dragon boats. L'événement a également été marqué par une variété de spectacles captivants, notamment des arts martiaux, l'opéra de Pékin, des défilés de Hanfu traditionnel chinois, des danses du dragon et du lion, qui ont ajouté une touche multiculturelle aux festivités.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur Wu Ken a souligné que cette course de dragon boats constituait une plateforme précieuse pour les échanges culturels entre la Chine et l'Allemagne. Il a exprimé l'espoir que la Chine et l'Allemagne puissent travailler ensemble, propulsant leurs relations vers l'avant comme un dragon boat fendant les vagues.

Le consul général Huang Yiyang a déclaré :

« L'Allemagne peut se targuer d'avoir une industrie automobile de premier plan et le plus grand marché automobile d'Europe. L'organisation de la course de dragon boats et la présentation de la marque HONGQI dans ce pays permettent non seulement de bâtir une nouvelle passerelle pour les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Allemagne, et même entre la Chine et l'Europe, mais aussi d'améliorer considérablement la visibilité des marques chinoises, y compris HONGQI, en Europe. La Chine et l'Allemagne sont toutes deux d'importantes nations du secteur automobile qui entretiennent depuis longtemps une coopération mutuellement bénéfique. » L'arrivée récente des véhicules à énergie nouvelle de HONGQI sur le marché allemand marque une étape importante dans les efforts sino-allemands en faveur d'une transformation durable et d'une action commune contre le changement climatique.

En tant que marque automobile chinoise, HONGQI a fait preuve d'une élégance exceptionnelle en tant que sponsor principal de cet événement. Lors de la course, la HONGQI E-HS9 a suscité un vif intérêt de la part des citoyens allemands. Son design typiquement chinois et sa qualité de fabrication extérieure et intérieure ont suscité l'admiration générale, et de nombreux spectateurs ont fait l'éloge de HONGQI et de l'industrie manufacturière chinoise.

En 2024, HONGQI continuera d'étendre sa présence sur le marché européen, en introduisant de nouveaux modèles, notamment les HONGQI EH7 et EHS7. Ces ajouts visent à offrir aux utilisateurs de toute l'Europe, y compris l'Allemagne, l'expérience de luxe exclusive de HONGQI et la promesse d'une « meilleure conduite pour une meilleure vie ».