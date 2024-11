Offres Black Friday de Jackery: Offrez la liberté d'explorer avec des réductions jusqu'à 46 %

PARIS, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, Jackery facilite plus que jamais la recherche du cadeau parfait pour les amateurs de plein air et les aventuriers. Ce Black Friday, toute la gamme de produits Jackery est en promotion, du compact et portable power bank E100 Plus à la station d'énergie haute capacité E1000 V2, conçue pour répondre aux usages intensifs. Que vous recherchiez une station d'énergie fiable pour le camping, un générateur solaire pour des escapades hors réseau ou une solution portable pour voyager en avion, Jackery a tout ce qu'il vous faut.

Des économies exceptionnelles sur la boutique en ligne Jackery et Amazon

Du 21 novembre au 2 décembre 2024, les offres Black Friday d'Amazon marqueront le coup d'envoi des achats de Noël, tandis que la boutique en ligne Jackery a déjà lancé ses promotions. La station d'énergie Explorer 500, l'un des best-sellers de Jackery, est proposée au prix exceptionnel de 359 €, soit une réduction de 46 %. Avec une capacité de 518 Wh et un design léger et portable, l'Explorer 500 offre une alimentation fiable pour les aventures en plein air, les voyages en voiture et les besoins de secours à domicile. Le Solar Generator 500, comprenant un panneau solaire SolarSaga 100W, est également disponible au prix exceptionnel de 519 €, avec une remise de 45 %. Ce kit offre une solution durable et efficace pour une énergie illimitée en extérieur, alliant portabilité et énergie renouvelable.

Pour des besoins énergétiques plus importants, l'Explorer 1000 V2 est un excellent choix. Doté d'une capacité de 1 070 Wh, d'une puissance de 1 500 W et de six ports de connexion, il est désormais proposé au prix réduit de 699 €, au lieu de 999 €. Cette station d'énergie compacte et légère est parfaite pour les aventuriers comme pour un usage quotidien. Pour ceux qui recherchent une solution solaire complète, le pack Solar Generator 1000 V2, incluant un panneau solaire SolarSaga 100W, est maintenant disponible au prix de 899 €, au lieu de 1 299 €.

Les produits Jackery de plus petite capacité sont également en promotion, offrant des idées cadeaux idéales pour ceux qui recherchent des solutions d'énergie portables. Le Solar Generator 240 V2, comprenant une station d'énergie portable de 256 Wh et un panneau solaire de 80 W, est maintenant disponible sur Amazon au prix de 299 €, soit une réduction de 40 % par rapport à son prix d'origine de 499 €. Même l'ultra-portable Explorer 100 Plus, une power bank LiFePO4 approuvée pour les voyages en avion, est réduite à seulement 99 €, soit une remise de 34 %.

Jackery allie innovation, qualité et durabilité dans ses produits, en faisant des cadeaux idéaux pour les amateurs de plein air et les consommateurs écoresponsables cette saison des fêtes. Pour plus d'informations sur les offres Black Friday, rendez-vous sur Jackery France ou Amazon.

