Offrir au monde une fenêtre sur les discussions de Davos

LONDRES, le 27 mai 2022 /PRNewswire/ -- Cette semaine, le Forum économique mondial s'est réuni à Davos ; les personnes les plus influentes du monde se sont rencontrées pour partager leurs idées, mais les décisions qu'elles ont prises nous affecteront tous en fin de compte.

La conférence de cette année avait pour thème « l'histoire à un tournant décisif ». Dans l'après-Covid, nous sommes entrés dans un monde de transformation numérique accélérée, avons réévalué notre relation avec le monde naturel et sommes confrontés au risque d'une nouvelle récession. Nous nous tournons vers les leaders de l'industrie pour qu'ils soient les moteurs du changement, mais les entreprises sont soumises à d'intenses pressions, qu'il s'agisse de la rapidité du changement, de l'évolution de la demande des clients ou des problèmes de chaîne d'approvisionnement aggravés par les conflits internationaux.

Le Forum n'a jamais été aussi pertinent et les idées discutées doivent être partagées avec le monde entier.

La célèbre société de production TBD Media Group est retournée à Davos en 2022 avec une série d'études de cas et de petits documentaires sur les chefs d'entreprise présents dans la ville suisse pour jouer leur rôle dans ce moment critique.

TBD Media consolide son excellente réputation en matière de reportages sur les leaders mondiaux de l'innovation commerciale et de la numérisation en offrant une plateforme à ceux qui s'attaquent aux problèmes du monde. TBD Media va au-delà des penseurs et des orateurs pour rencontrer les personnes qui mettent ces idées en pratique - les chefs d'entreprise qui s'attaquent aux problèmes et trouvent des solutions réelles pour répondre aux besoins urgents.

Andrew Wilson, ancien correspondant à l'étranger pour Sky, ainsi que Tina Dauster, journaliste de télévision professionnelle et modératrice, se sont entretenus avec des experts en mobilité, des fournisseurs d'énergie et des professionnels de la santé, transmettant leurs enseignements à un public mondial en ligne.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group, a déclaré : « C'est à Davos que sont prises des décisions qui touchent l'avenir immédiat et lointain de la planète. TBD Media est fier de contribuer à rendre les philosophies, et les personnes qui les sous-tendent, accessibles à la communauté mondiale d'une manière engageante et perspicace. »

Selon M. Zanini, pour créer un changement positif, nous devons comprendre la motivation des personnes à l'origine du changement : « L'histoire est véritablement à un tournant : les ondes de choc du Covid, du conflit en Ukraine et de la crise climatique se font sentir, et nous avons parlé aux personnes qui ont le contrôle des leviers d'action. Nous avons découvert ce qu'ils prévoient de faire, comment ils prévoient de le faire et, surtout, pourquoi ils prennent les décisions qu'ils prennent. Nous voulons tous un monde plus propre, plus juste et plus pacifique. Pour y parvenir, nous devons connaître les personnes qui participeront à atteindre ce but. »

De plus amples informations sur la campagne sont disponibles ici : https://www.davosinterviews.com

Africa Finance Corporation , ATOSS , AXA Investment Managers , Borussia Dortmund , Boson Energy , Cambridge Associates , CyberVerse Advisors , Eventide Asset Management , Geopolymer Solutions , Harvard Management Company , Henkel , IAR Systems , Straumann Group , IWC Schaffhausen , Li-Cycle , Palladium Equity Partners , Provivi, Schoeller Allibert , Svante , Toom Baumarkt , Yokoy

