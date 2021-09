Oficiálne sa začal 5. tábor pre tínedžerov a workshop pre učiteľov novej hodvábnej cesty

PEKING, 23. september 2021 /PRNewswire/ -- Od septembra do novembra 2021 sa uskutoční 5. tábor pre tínedžerov a workshop pre učiteľov Novej hodvábnej cesty, ktorý je sponzorovaný Čínskou asociáciou pre vedu a technológiu (CAST), Ministerstvom vedy a technológie Čínskej ľudovej republiky (MOST), Mestskou ľudovou vládou Chongqing a Ľudovou vládou autonómnej oblasti Guangxi Zhuang so silnou podporou IAP SEP, ECOSF, NASAC, ALECSO a ANSO. Tábor je bezplatná medzinárodná výmenná aktivita otvorená pre študentov z nižších a vyšších stredných škôl a učiteľov. Táto veľkolepá udalosť pozostáva zo širokej škály vzrušujúcich online aktivít, ako sú online vedné kurzy, fórum o prírodovednom vzdelávaní, prednášky vedcov, živé vysielanie čínskych univerzít, stredných škôl a výskumných ústavov, vedecký workshop a vedecká šou, vysielanie štartu rakiet a kultúrna prehliadka rôznych krajín. Oficiálna webová stránka tejto akcie je https://2021.brmakercamp.cyscc.org.cn.

SOURCE Children & Youth Science Center of CAST