ofo à SXSW : des vélos en libre-service pour un monde plus vert

Chris Taylor, directeur d'ofo en Amérique du Nord, s'est récemment exprimé dans le cadre du panel Unexpected Stories Written by the Mobile Internet (« Histoires inattendues écrites par l'Internet mobile ») de SXSW 2018. Taylor a conté l'histoire d'ofo à Dallas, au Texas. Dallas était une ville américaine typique dominée par les automobiles, avec des quartiers résidentiels éparpillés à travers la ville. Pourtant, depuis le lancement du service d'ofo, une culture du vélo unique a vu le jour. Le trafic est de moins en moins encombré. Le nombre de vélos jaunes d'ofo augmente chaque semaine, et Dallas est devenu l'une des villes américaines qui offrent le service de vélos en libre-service à la croissance la plus rapide.

L'expansion internationale d'ofo, la première et plus grande plateforme au monde de partage de vélos sans station, a débuté en 2016 lorsque son PDG Dai Wei a décidé d'exporter les vélos jaunes de Chine vers de grandes villes à travers le monde. ofo a connecté plus de 120 000 vélos dans plus de 70 villes en dehors de Chine, et a enregistré plus de 25 millions de trajets à ce jour. Les utilisateurs d'ofo ont parcouru 11,747 milliards de kilomètres en 2017, ce qui a permis d'économiser 590 000 tonnes d'essence et de réduire les émissions de carbone de 2,59 millions de tonnes.

Afin de promouvoir ce nouveau modèle de transport, les priorités d'ofo lorsque la société s'implante dans une nouvelle ville sont d'étudier les politiques et les réglementations locales, de dialoguer avec le gouvernement local et d'étudier le marché afin d'identifier les meilleurs lieux de déploiement. ofo collabore également avec des associations de cyclistes afin de faire participer les communautés locales.

ofo ajuste la conception de ses vélos en fonction des différents marchés. Des vitesses et des cadres différents sont installés selon les préférences des utilisateurs et la topographie de chaque ville. Le service est dirigé par des personnes locales, ce qui a généré un nombre d'emplois considérable.

Le partage de vélos devrait continuer à se développer à l'avenir. D'après une analyse de Cheetah Lab, le nombre d'utilisateurs dans le monde atteindra 306 millions en 2019. Le nombre d'utilisateurs hors de Chine est susceptible d'être multiplié par cinq ou dix dans les deux prochaines années. La demande mondiale de vélos atteindra 110 millions, et les cyclistes représenteront 15 % de la population, soit plus de 1,1 milliard.

Dai Wei, cofondateur et PDG d'ofo, a déclaré lors de l'APEC 2017 qu'ofo espère à l'avenir offrir ses services à deux milliards de personnes dans le monde. ofo, entre autres opérateurs, mènera la popularisation de ce mode de transport révolutionnaire.

SOURCE ofo