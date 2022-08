Oftalmologista de destaque guiará a busca da Turn Bio por terapias para curar doenças oculares

Albert Wu, MD, PhD, defensor reconhecido do uso de terapia com células-tronco para o tratamento de doenças oculares, prestará consultoria no desenvolvimento da empresa em tratamentos de rejuvenescimento de tecidos oculares

MOUNTAIN VIEW, Califórnia, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A Turn Biotechnologies, uma empresa de rejuvenescimento celular, que desenvolve novos medicamentos de mRNA para curar enfermidades intratáveis e relacionadas à idade, anunciou hoje que Albert Wu, MD, PhD, supervisionará, como consultor, o desenvolvimento dos produtos terapêuticos oftálmicos da empresa.

Oftalmologista certificado pelo conselho de medicina e especialista em cirurgia oculoplástica e da órbita, Wu concentrou seu trabalho acadêmico no desenvolvimento de tratamentos para a perda de visão e doenças oculares.

O Dr. Albert Wu, pioneiro no desenvolvimento de tecnologias de rejuvenescimento celular para o tratamento de doenças oculares, supervisionará a formulação de produtos terapêuticos oftálmicos para a Turn Biotechnologies como consultor da empresa.

Na Turn Bio, ele trabalhará na TRN-004, uma formulação para o rejuvenescimento de tecidos oculares, incluindo células epiteliais da córnea, do limbo e conjuntivais, bem como células endoteliais da córnea. Os resultados pré-clínicos mostram que a formulação reduz a inflamação, o estresse oxidativo e a senescência celular.

A TRN-004 é um coquetel de proteínas feito sob medida para rejuvenescer células-alvo nos olhos, produzido por meio da plataforma exclusiva e baseada em mRNA, ERA™ (reprogramação epigenética do envelhecimento), da Turn Bio.

"A missão de vida de Albert é transformar a oftalmologia, fazendo da medicina regenerativa um tratamento aceito para as pessoas em todo o mundo que sofrem de doenças do olho", disse Anja Krammer, CEO da empresa. "Sua visão e experiência nos ajudarão a redefinir como os oftalmologistas tratam as enfermidades oculares relacionadas à idade para as quais não existe uma cura real."

Wu tem quase duas décadas de experiência com oftalmologia e biologia celular. Ele foi homenageado pelos institutos nacionais de saúde, pela Sociedade americana de cirurgia plástica oftalmológica e reconstrutiva, pelo Icahn School of Medicine no Mount Sinai, pela Universidade de Washington e pela Universidade de Yale.

"Nosso trabalho tem o potencial de revolucionar o tratamento ocular no intuito de preservar a visão dos pacientes e, em última análise, restaurá-la", afirmou Wu. "A capacidade de produzir terapias de rejuvenescimento celular e oferecê-las com precisão de ponta proporciona uma promessa enorme a milhões de pessoas em todo o mundo cuja visão foi comprometida por enfermidades intratáveis."

Wu foi bacharel em biofísica molecular e bioquímica pela Universidade de Yale, obteve seu diploma em medicina e doutorado em biologia molecular e celular pela Universidade de Washington. Ele coescreveu 55 artigos sobre suas descobertas de pesquisa e contribuiu para livros didáticos sobre oftalmologia e oncologia oftalmológica. Ele é um palestrante frequente em conferências médicas nacionais e internacionais.

A Turn Bio é uma empresa de fase pré-clínica dedicada ao reparo de tecidos em nível celular. A tecnologia da plataforma ERA™, baseada em mRNA e de propriedade da empresa, restaura a expressão genética ideal ao combater os efeitos do envelhecimento no epigenoma, o que restaura a capacidade das células de prevenir ou tratar doenças e de curar ou regenerar tecidos, e combate doenças crônicas incuráveis.

Atualmente, a empresa está realizando pesquisas pré-clínicas sobre tratamentos personalizados visando a indicações em dermatologia e imunologia e também está desenvolvendo tratamentos para oftalmologia, osteoartrite e o sistema muscular. Para mais informações, consulte www.turn.bio.

