OHL comemora seu 110º aniversário e embarca em uma nova era

MADRI, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A OHL, um grupo de infraestrutura mundial, está no mercado há 110 anos. Suas origens remontam a 15 de maio de 1911, com a fundação da matriz, a Sociedad General de Obras y Construcciones, Obrascón, S.A., em Bilbao (Espanha).

Entre 1996 e 1999, a OHL passou por uma mudança de escala decisiva, quando assumiu 11 empresas de construção. As duas mais importantes foram Huarte e Lodge, dando origem à OHL em maio de 1999.

Em 2002, a OHL iniciou sua expansão para outros mercados, alcançando uma posição destacada nos EUA, onde está presente desde 2006. Hoje, a OHL USA conta com mais de dois mil profissionais de engenharia e construção de costa a costa especializados em rodovias, pontes, sistemas ferroviários e de transporte de massa, meio ambiente, saúde e hospitais, ensino do fundamental ao superior, entre outras especialidades. Um dos muitos projetos notáveis nos EUA atualmente em andamento é o contrato do projeto e construção no valor de 1,4 bilhão de dólares para realizar melhorias da I-405 na Califórnia. O projeto abrange o planejamento e a construção acelerados de 16 milhas de duas pistas em cada direção da rodovia interestadual em Orange County.

A OHL está presente há mais de 40 anos na América Latina promovendo projetos de concessão, industriais e de serviços, além de contratos de construção nos setores rodoviário, ferroviário, hospitalar e específicos, entre outros, no México, Peru, Chile, Colômbia e, mais recentemente, no Panamá.

Classificada na 47ª posição na lista da Engineering News-Record das 250 melhores empreiteiras internacionais, a empresa tem um portfólio total de mais de 6,1 bilhões de dólares no final do primeiro trimestre de 2021.

Boa governança, sustentabilidade e inovação têm sido os pilares de seu crescimento. Em 2003, tornou público seu compromisso com o desenvolvimento sustentável como um aspecto transversal de sua estratégia em termos sociais, ambientais e de governança. A OHL desenvolveu mais de 300 projetos de P&D&I nas últimas duas décadas; detém 12 famílias de patentes em vigor.

O 110º aniversário da OHL coincide com o início de uma nova fase e o fortalecimento da situação financeira da empresa. Quando seu processo de refinanciamento e recapitalização for concluído, a empresa irá reduzir sua dívida geral em cerca de 130 milhões de dólares e fortalecer seu balanço patrimonial em cerca de 220 milhões de dólares.

Além disso, a família Amodio, maior acionista da OHL desde maio de 2020, fortalecerá sua posição acionária. Desde junho de 2020, o Sr. Luis Amodio é o Presidente do Conselho de Administração da OHL, levando a empresa a uma nova era de crescimento e expansão.

