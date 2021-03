Oi Group commence à vendre ses actifs, en concluant un accord sur les centres de données avec Piemonte Holding

SÃO PAULO, 16 mars 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe financier Piemonte Holding, de Rio de Janeiro, a conclu vendredi dernier (12) l'acquisition de cinq centres de données d'Oi pour un montant total de 367 millions de réaux brésiliens (environ 70 millions de dollars). La transaction est conforme à la modification du plan de réorganisation judiciaire de la société de télécommunications, l'une des plus importantes en Amérique latine, et marque la première d'une série de ventes qu'Oi prévoit de réaliser dans les années à venir.

Les 367 millions de réaux brésiliens sont partagés entre une transaction en espèces de 250 millions de réaux, effectuée vendredi (12), un paiement différé de 75 millions de réaux, en plus de 42 millions de réaux en investissements dans le centre de données UPI. L'année dernière, l'achat du centre de données UPI d'Oi par Piemonte Holding a été approuvé par le juge en charge du redressement judiciaire de la société et également par une offre judiciaire lors de l'assemblée générale des créanciers d'Oi.

« Piemonte est une jeune organisation qui croit en la transformation numérique de l'économie. La pandémie a accéléré un processus déjà en cours et la réorganisation d'Oi, considérée désormais comme un fait accompli, est une injection d'optimisme pour le Brésil. Le total des actifs et des investissements prévus dans la société de télécommunications dépasse 40 milliards de réaux brésiliens. Je crois qu'avec une infrastructure numérique appropriée, ce pays pourrait revenir dans le groupe des grands acteurs mondiaux, tournant enfin la page et oubliant les erreurs du passé », a déclaré Alessandro Lombardi, PDG de Piemonte.

L'achat effectué par Titan, l'un des organismes de placement de Piemonte Holding, s'est déroulé dans le cadre d'une opération de financement soutenue par BTG Pactual et Banco Bradesco, deux banques qui seront des partenaires commerciaux à long terme. Le fonds d'investissement Alba Fund, géré et administré par Piemonte, a également fait partie de la transaction.

Les cinq nouveaux centres de données qui relèvent désormais du conglomérat Titan Elea Digital, holding du centre de données du Piémont, sont situés à Curitiba, Porto Alegre, São Paulo et Brasilia, avec deux unités. Selon les régulateurs et les études de marché, cette transaction permettra à Elea Digital de devenir une fédération couvrant environ 10 % du marché brésilien de la colocation, dont le principal atout est la localisation géographique de ses actifs.

« Le Brésil est un pays continental et nos centres de données sont uniques : en plus de l'hébergement, nous pouvons offrir de la connectivité et minimiser la latence. Nous voyons un potentiel énorme, qui est validé par nos partenaires financiers. Nous avons eu la chance de trouver une direction comme celle d'Oi, avec laquelle nous partageons des valeurs, une vision stratégique et une excellente capacité d'exécution », a déclaré Alessandro.

À propos de Piemonte Holding

Basée à Rio de Janeiro et avec une succursale à New York, aux États-Unis, Piemonte combine les connaissances locales et mondiales, alors que sa plate-forme traverse les frontières. Piemonte vise l'excellence dans toutes ses transactions, en fournissant des outils de pointe pour la gestion d'actifs, l'administration et les services financiers. Depuis 2019, Piemonte a investi dans le projet Elea, une holding de centres de données qui est l'un des principaux projets d'investissement dans l'infrastructure numérique en Amérique latine.

La plate-forme d'investissement de Piemonte permet à tout investisseur, qu'il s'agisse d'un entrepreneur d'une petite ville ou d'une multinationale, d'atteindre de nouvelles frontières. Le résultat de ses investissements dépasse toutes les attentes. Pour en savoir plus, consultez le site : www.piemonteholding.com

