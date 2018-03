Oil Insurance Limited (OIL) déclare un dividende de 450 millions USD et apporte certaines modifications mineures à la convention des actionnaires

OIL a enregistré une perte de souscription de 71,3 millions USD pour 2017. Après prise en compte des revenus nets d'investissement et des frais administratifs, le résultat net d'OIL se chiffrait à 587,7 millions USD pour l'exercice. Pour plus d'informations sur les résultats financiers d'OIL pour 2017, veuillez consulter nos états financiers sur http://www.oil.bm. Après un examen de la situation financière en fin d'exercice, les actionnaires ont approuvé les états financiers et renommé KPMG en qualité d'auditeurs pour l'exercice 2018.

La société a également relevé à l'AGA que le conseil d'administration avait déclaré un dividende d'un montant total de 450 millions USD pour tous les actionnaires inscrits au 1er janvier 2018, payable le 30 juin 2018 ou avant cette date en reconnaissance du succès financier continu d'OIL et de sa solide situation financière. Pour finir, les actionnaires ont approuvé une modification mineure à la convention des actionnaires portant sur l'application des règles d'éligibilité de la société.

Bertil C. Olsson, président-directeur général, a commenté en ces termes, « la solide performance d'OIL en 2017 a permis à la société de retourner de la valeur à ses actionnaires en leur offrant un dividende substantiel pour la 5ème année consécutive. La proposition de valeur unique d'Oil consiste à fournir une valeur à long terme à ses membres sous forme de limitations de polices d'assurance significatives avec des conditions générales étendues, retourner l'excès de capital au moment opportun, et nous adapter aux exigences de nos membres. »

George Hutchings, directeur général adjoint et directeur d'exploitation, a déclaré pour sa part, « je suis très heureux des progrès que la société a réalisés en exécutant son plan stratégique durant l'exercice. Ceci nous placera certainement dans une position favorable pour l'avenir. En 2017, par exemple, le conseil d'administration a approuvé l'introduction du Secteur des énergies de remplacement, ce qui permettra à la société de s'adapter aux investissements significatifs de ses membres dans ce segment de l'industrie de l'énergie et de les mobiliser. »

Roberto Benzan, président sortant d'OIL, a commenté, « le dividende de 450 millions USD démontre l'engagement du conseil d'administration à retourner de la valeur aux actionnaires d'OIL quand il est prudent de le faire. » Il a ajouté, « OIL est fermement assise sur une base incroyablement solide établie au cours de ses 46 ans d'histoire. Durant cette période, la société est restée fermement centrée sur la valeur actionnariale et continuera de le faire au cours des années à venir. »

Après l'ajournement de l'AGA, le conseil d'administration a été convenu et a élu Theodore Guidry II président du conseil d'administration et Fabrizio Mastrantonio vice-président pour 2018.

Pour en savoir plus sur les assurances de biens et la valeur connexe d'OIL, rendez-vous sur http://www.oil.bm

Oil Insurance Limited (OIL) assure plus de 3,0 billions USD d'actifs d'énergie à l'échelle mondiale pour plus de cinquante membres, avec des limites de propriété allant jusqu'à 400 millions USD de dollars et totalisant plus de 19 milliards USD en capacité nominale de propriétés A-. Ses membres sont des moyennes et grandes entreprises du secteur de l'énergie publiques et privées détenant au moins 1 milliard USD d'actifs immobiliers physiques et une notation de catégorie investisseur ou équivalente. Les produits/couvertures proposés couvrent les biens (dommages physiques), les tempêtes (à l'exclusion du Golfe du Mexique offshore), la pollution non progressive, le contrôle des puits, l'enlèvement des épaves, le terrorisme, la cybercriminalité, la construction et les cargaisons. Les secteurs d'activité protégés par OIL comprennent l'exploration et la production au large et à terre, le raffinage et le marketing, les produits pétrochimiques, l'exploitation minière, les pipelines, les services publics de production d'électricité et d'autres secteurs commerciaux liés à l'énergie.

