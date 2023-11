Oilinvest et QUANTRON accélèrent le déploiement des véhicules utilitaires à pile à combustible et consolident l'écosystème basé sur l'hydrogène

GERSTHOFEN, Allemagne et LA HAYE, Pays-Bas, 13 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Oilinvest et Quantron AG ont signé un accord de partenariat stratégique pour construire une infrastructure de ravitaillement en hydrogène afin d'alimenter les poids lourds électriques à pile à combustible (ou FCEV, Fuel Cell Electric Vehicles). Ce partenariat a donné naissance à une nouvelle coentreprise nommée HEMTRON, basée à Hambourg, en Allemagne, dont la mission est d'accélérer la décarbonisation du fret routier en Europe.

Les filiales de Oilinvest exploitent environ 2 450 stations-service sous la marque Tamoil en Europe, notamment en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suisse, et sous la marque HEM en Allemagne. Avec les sites de tiers et les nouveaux sites (terrains vierges de construction), ce vaste réseau constitue une base pour la prolifération des véhicules électriques à pile à combustible zéro émission. En commençant par l'Allemagne, HEMTRON a pour mission d'assurer une croissance et un approvisionnement constants au niveau des stations de ravitaillement en hydrogène sur des sites centrés sur le client et situés à proximité de centres de transport tels que des centres logistiques et des autoroutes.

« Grâce à ce partenariat stratégique avec QUANTRON, nous souhaitons offrir à nos clients une solution viable sur le plan commercial et réduire les émissions de carbone avec l'hydrogène vert comme alternative au diesel pour le transport de fret », a affirmé Ahmed Elkerrami, président-directeur général du groupe Oilinvest. Il a ajouté : « Nous souhaitons regrouper nos initiatives en vue d'augmenter le nombre de projets liés aux combustibles non fossiles. Ce partenariat soutiendra notre stratégie visant à devenir une entreprise neutre en carbone d'ici 2050 et nous espérons que d'autres partenaires se joindront à l'Hydrogen Fuelling Alliance ».

Au sujet de l'offensive hydrogène de QUANTRON, Michael Perschke, PDG de Quantron AG, a déclaré : « L'hydrogène vert deviendra un vecteur énergétique clé pour accélérer la décarbonisation, en particulier dans le secteur des poids lourds. Grâce à l'expertise de Oilinvest en matière de vente au détail de carburants et à son réseau de stations de ravitaillement, nous créons les conditions nécessaires pour que nos clients passent du diesel à des véhicules à émissions nulles. Compte tenu de notre avantage actuel en matière d'autonomie et de puissance dans le secteur des 44 tonnes, ainsi que de notre QLI FCEV, dont les livraisons ont déjà commencé, nous aspirons désormais à être les premiers à mettre en place une infrastructure de ravitaillement en H2 dédiée aux besoins des camions légers et des poids lourds. HEMTRON fait également partie intégrante de notre offre Quantron-as-a-Service. Nous pouvons envisager de devenir l'équivalent de IONITY en matière de ravitaillement en H2 à l'aide de nos partenaires tels que les équipementiers de poids lourds, les producteurs d'hydrogène et d'autres parties prenantes. Notre projet est conçu pour être une plate-forme ouverte et nous invitons les équipementiers de poids lourds, les compagnies d'énergie et autres partenaires du réseau Oil & HRS à se joindre à une alliance d'itinérance H2 ouverte ».

Andreas Haller, fondateur et président exécutif de Quantron AG, explique : « Nous voulons faire une percée dans le domaine de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique pour les transports lourds. C'est pourquoi nous souhaitons impliquer activement nos partenaires, qu'il s'agisse d'autres sociétés pétrolières et énergétiques, de partenaires technologiques ou même d'autres fabricants de camions à pile à combustible. Nous avons besoin d'une masse critique et cette coentreprise est une étape importante ».

QUANTRON et Oilinvest sont tous deux membres fondateurs d'une alliance visant à développer l'infrastructure de ravitaillement en hydrogène à l'échelle européenne, afin de permettre l'adoption à grande échelle de véhicules écologiques de type FCEV.

À propos de Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plate-forme et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises. L'entreprise se concentre sur les camions, les bus et les fourgonnettes, fournissant des groupes motopropulseurs entièrement électriques et une technologie de piles à combustible à H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller GmbH, cette société allemande basée à Augsbourg en Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules utilitaires avec un savoir-faire de pointe en matière de mobilité électrique. Sur le plan international, la société se positionne comme un partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui englobe toutes les facettes de la chaîne de valeur de la mobilité : QUANTRON INSIDE propose une large gamme de véhicules neufs et de conversions de véhicules existants et d'occasion pour passer du diesel à des groupes motopropulseurs électriques à batterie et à hydrogène, grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS propose des services après-vente numériques et physiques par le biais d'un réseau européen de 700 partenaires de service. De plus, ce segment offre des services de maintenance, de réparation, de fourniture de pièces de rechange et de télématique, ainsi que des solutions cloud pour le diagnostic et la gestion de flotte à distance. Des solutions individuelles sont aussi proposées aux clients, notamment des services de location, de financement et de crédit-bail, ainsi que des cours de formation et des ateliers à la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATION réalisera un modèle de production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plate-forme. À cette fin, Quantron AG s'est associée à des partenaires mondiaux de premier rang. Cette Clean Transportation Alliance constitue également un pilier pour la fourniture de véhicules dotés de l'infrastructure requise en matière de recharge écologique et de ravitaillement en H 2 .

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la fiabilité, l'énergie et le courage. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises. Vous pouvez trouver de plus amples informations à l'adresse suivante : www.quantron.net

À propos de Oilinvest

Le groupe Oilinvest est un acteur majeur de l'industrie pétrolière européenne en aval. Jouant un rôle essentiel à chaque étape de la chaîne de valeur, nos deux marques principales Tamoil et HEM emploient environ 1 000 personnes, vendent plus de 10 millions de tonnes de produits pétroliers par an et génèrent un chiffre d'affaires brut annuel de 12,7 milliards d'euros. Notre siège social est situé à La Haye, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.oilinvest.com

