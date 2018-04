As cúpulas, que acontecem a cada três anos, oferecem a todos os mandatários participantes a oportunidade de definir conjuntamente um programa hemisférico do mais alto nível, do qual fazem parte os desafios mais urgentes e onde mudanças positivas são incentivadas. Os chefes de estado do continente discutirão o tema principal da cúpula: "Governabilidade Democrática Frente à Corrupção". O tema da cúpula foi proposto precisamente porque a corrupção nos altos níveis tornou-se endêmica na América Latina. Na Venezuela, o presidente Maduro foi acusado de acelerar a aprovação de uma série de contratos com a construtora Odebrecht, enquanto que na Colômbia legisladores foram presos devido a um inquérito relacionado à mesma construtora.

No meio desta situação, há perspectivas positivas no horizonte do Peru: uma economia sólida que parece posicionada para continuar seu crescimento e o respeito pela constitucionalidade através de uma transição tranquila do poder, o que proporciona uma base sólida para a segurança econômica. Quanto a este aspecto, Heather Nauert, subsecretária de estado para a diplomacia e assuntos públicos dos EUA afirmou que os EUA continuarão a incrementar as relações bilaterais com o Peru, com base nos valores compartilhados da democracia, do comércio mutuamente benéfico e do respeito pelos direitos humanos. A Cúpula das Américas pretende continuar a fortalecer os laços que unem a área e que podem transformar o continente em um dos mercados mais importantes do mundo ao fornecer estabilidade para a região e fomentar o desenvolvimento dos mercados em crescimento. O Peru abre novamente suas portas para o continente e espera realizar uma cúpula bem-sucedida.

Ao lado de todos estes eventos, a Export Portal, a atual plataforma de B2B mais inovadora do mundo, está se expandindo consideravelmente na América Latina. A equipe da Export Portal deseja que a cúpula traga resultados positivos para o continente americano.

FONTE Export Portal

SOURCE Export Portal

Related Links

https://www.exportportal.com