Okcoin Europe kondigt rebranding aan naar OKX en benoemt Erald Ghoos tot algemeen directeur voor Europa

AMSTERDAM, 11 april 2024 /PRNewswire/ -- Okcoin Europe Ltd. heeft vandaag aangekondigd dat het in Europa van naam verandert naar OKX en Erald Ghoos heeft aangesteld als algemeen directeur voor Europa.

Door de rebranding kunnen lokale klanten worden bediend onder het OKX-merk, dat betere diensten op de markt zal brengen door gebruik te maken van zijn wereldwijde resources. Voor zijn aanstelling bij OKX was Ghoos algemeen directeur van Okcoin Europe.

Okcoin Europe Ltd. bedient gebruikers al sinds 2021 via de registratie als aanbieder van cryptodiensten bij De Nederlandsche Bank (DNB) en met een licentie als virtuele financiële activadienstverlener in Malta.

In Nederland is het OKX-platform momenteel beschikbaar in bètamodus, met een officiële lancering in het verschiet. In de bètatestfase richt OKX zich op het nauwkeurig verzamelen en analyseren van feedback van gebruikers, met het doel de dienstverlening aan de Nederlandse markt te optimaliseren, als onderdeel van hun streven naar continue verbetering en innovatie.

Hong Fang, president van OKX, zei: "Europa is de thuisbasis van veel verschillende en groeiende communities van cryptogebruikers, waarvan sommigen nog kennis moeten maken met OKX en waar wij voor staan. Onze missie voor de komende maanden en jaren is om lokaal te bouwen, ook in belangrijke markten zoals Nederland."

Erald Ghoos, de algemeen directeur van OKX Europe zei: "We hechten veel waarde aan innovatie en service voor onze Europese en wereldwijde gebruikers. Onder het wereldwijd bekende en gerespecteerde merk OKX kijken we ernaar uit om te groeien in de Europese regio en het beste lokale talent te blijven aannemen om onze ambitieuze plannen te ondersteunen."

In lijn met zijn toewijding aan transparantie was OKX een van de eerste in de crypto-industrie die een maandelijks Bewijs van Reserves publiceerde om de volledige dekking van de bezittingen van gebruikers op het platform te valideren. Met behulp van open-source verificatietools kunnen gebruikers onafhankelijk bevestigen dat hun bezittingen zijn gedekt door de reserves van OKX. Sinds de lancering het Bewijs van Reserves eind 2022 heeft OKX 17 opeenvolgende maandelijkse momentopnames gepubliceerd en tegelijkertijd de invoering van nieuwe en verbeterde rapporteringsstandaarden in de sector gestimuleerd.

Over OKX

OKX is een toonaangevende wereldwijde crypto-exchange en innovatief Web3-bedrijf. OKX wordt wereldwijd vertrouwd door meer dan 50 miljoen gebruikers en staat bekend als een van de snelste en meest betrouwbare crypto-apps ter wereld.

Als partner van de Engelse Premier League-kampioenen Manchester City FC, McLaren Formule 1 en Olympiër Scotty James wil OKX de fanervaring verbeteren met nieuwe mogelijkheden voor engagement. OKX is daarnaast de belangrijkste partner van het Tribeca Festival als onderdeel van een initiatief om meer creators naar web3 te brengen.

De OKX Wallet is de nieuwste dienst van het platform voor mensen die de wereld van NFT's en de metaverse willen verkennen terwijl ze GameFi- en DeFi-tokens verhandelen.

OKX zet zich in voor transparantie en veiligheid en publiceert zijn Bewijs van Reserves maandelijks.

