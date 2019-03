OKEx anuncia lançamento próximo da plataforma de IEO "OK Jumpstart"

A OKEx iniciou sua pesquisa sobre diferentes métodos de lançamento de token desde julho de 2018, quando a plataforma OKNodes foi lançada. Destinado a projetos de alta qualidade e empreendedores iniciantes, acredita-se que o modelo IEO é um método ideal para que eles rapidamente comecem. Ao economizar o tempo e recursos para que sejam listadas nas bolsas, as equipes de projeto poderão focar no desenvolvimento do projeto e em gestão de comunidade.

Como uma pioneira do setor de blockchain, a OKEx está empenhada em facilitar o desenvolvimento da tecnologia e projetos blockchain. Depois de uma extensa avaliação das respectivas regulações em todo o mundo, a OKEx finalmente apresentou a "OK Jumpstart" como uma plataforma de IEO conforme. Com a tecnologia e serviços necessários a postos, a OKEx está pronta para implantar a plataforma no futuro mais próximo possível.

"Estamos felizes de lançar a 'OK Jumpstart' como nossa plataforma própria de IEO. Acredito que o modelo IEO trará vantagens consideráveis, tanto para as bolsas como para desenvolvedores de projetos, e start-ups particularmente poderão conduzir seus processos de lançamento mais fácil e simplificadamente", disse Andy Cheung, chefe de operações da OKEx. "Em vista da demanda por IEO estar crescendo tão rápido, 2019 será o ano da IEO, e nós esperamos ver mais projetos inovadores surgirem desta plataforma".

Mais detalhes sobre a "OK Jumpstart" serão anunciados em breve. Fiquem atentos às atualizações.

O que é a Initial Exchange Offering (IEO)?

A IEO atua de modo similar à Oferta Inicial de Moeda (Initial Coin Offering – ICO) – ambas permitem a venda de tokens para financiamento de projetos em fase inicial, entretanto, a principal diferença é que o desenvolvedor do projeto – assim como os investidores – facilita suas transações por meio de um terceiro participante – uma bolsa confiável. A bolsa age como um avalista e conduz uma verificação due diligence a respeito da equipe do projeto. Possuindo a IEO para simplificar o processo, os desenvolvedores não mais necessitarão realizar verificações de identidade (Know Your Customer – KYC). De fato, ela poderá trazer maior publicidade e um processo mais rápido de listagem.

Sobre a OKEx

A OKEx é uma bolsa líder mundial de ativos digitais com sede em Malta, oferecendo serviços abrangentes de negociação de ativos digitais, entre eles, negociação de token, negociação de futuros, negociação perpétua de swap e rastreamento de índices para negociadores mundiais da tecnologia blockchain. Atualmente, a bolsa oferece mais de 400 pares de token e negociação de futuros, permitindo que usuários otimizem suas estratégias. A plataforma oferece um ambiente seguro, confiável e estável para a negociação de ativos digitais, atendendo a milhões de clientes de mais de 200 países e regiões.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/835055/OKEx_IEO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/738615/OKEx_Logo.jpg

FONTE OKEx

SOURCE OKEx