OKX apresenta a tecnologia zk-STARK em sua Prova de Reservas, Snapshot mensal mostra USD 10.4 bilhões em ativos

HONG KONG SAR, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, a segunda maior exchange em volume de negociação do mundo e líder entre as empresas em tecnologia Web3, acaba de anunciar a maior evolução já feita em sua Prova de Reservas (PoR). Apresentando a tecnologia de zero-knowledge zk-STARK, que permite que os usuários possam verificar sozinhos a solvência da exchange e confirmar que seus ativos possuem cobertura pelas reservas da OKX. O último relatório da PoR mostrou 10.4 bilhões de dólares em ativos, um aumento de 39% desde janeiro de 2023.

zk-STARK, sigla para "Zero-Knowledge Scalable Transparent Arguments of Knowledge", é um método de segurança que verifica a precisão e autenticidade da Prova de Reservas da OKX, ao mesmo tempo em que preserva a privacidade do usuário, omitindo qualquer dado de terceiros . Pela primeira vez, 18 outros criptoativos estão presentes no relatório da PoR, totalizando 21 ativos. Os ativos adcionais são: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, OKT, PEOPLE, TON, TRX and UNI.

Composição atual das reservas OKX:

BTC: 103%

ETH: 103%

USDT: 103%

Lennix Lai, Diretor comercial da OKX, disse: "A Prova de Reservas é uma maneira indispensável de demonstrar transparência e garantir solvência, além de fortalecer a convicção do usuário e confiança no mercado como um todo. A OKX está comprometida em ser um exemplo do empoderamento dos usuários que desejam verificar as reservas e ativos em tempo real, usando 'ferramentas do futuro' como a Prova de Reservas.

A PoR da OKX subiu o nível da transparência no mercado, publicando milhares de endereços em seu programa 'Merkle tree' e estabelecendo a possibilidade de verificação da posse de chaves privadas. A OKX publica os relatórios da sua PoR a cada mês, sendo a única grande exchange a publicar mais de três relatórios mensais consecutivos.

Como parte do seu comprometimento com a transparência, a OKX continuará a publicar sua Prova de Reservas todo mês.

O que é Prova de reservas?

Prova de reservas é um relatório de criptoativos que garante que o custodiante (OKX) detenha os ativos que afirma manter em nome de seus usuários. A OKX usa a 'Merkle tree' (árvore de hash) para realizar esta comprovação de duas maneiras. Primeiro, os usuários podem encontrar os seus saldos na árvore e atestar que os seus ativos estão presentes no saldo total da OKX. Segundo, o saldo total da OKX é comparado com o saldo da carteira on-chain da OKX divulgado para confirmar a Prova de reservas.

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial na construção do futuro da Web3. Conhecida como a mais rápida e confiável plataforma de negociação de criptomoedas para investidores e traders profissionais em todo o mundo, a corretora de cripto OKX é a segunda maior a nível mundial em volume de trading.

Dentre as principais soluções de autocustódia da OKX, está a OKX Wallet , que dá aos usuários um maior controle sobre seus ativos enquanto expande o acesso a DEXs, mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX faz parceria com várias das principais marcas e atletas do mundo, tais como: O atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o Festival de Cinema de Tribeca, o jogador de golfe Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

A OKX está comprometida com a transparência e a segurança e publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou visite: okx.com

Aviso legal

Este anúncio é fornecido apenas para fins informativos. Ele não visa fornecer nenhuma recomendação de investimentos, fiscal ou jurídica, nem deve ser considerado como uma oferta para compra, venda ou investimento em ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo as moedas estáveis (ou "stablecoins"), envolvem um alto grau de risco, podem flutuar muito e até mesmo perder o valor. É importante que você analise com cuidado se negociar ou guardar ativos digitais é adequado para você, considerando a sua realidade financeira. Por favor, consulte um profissional jurídico, fiscal ou de investimento da sua preferência para tirar suas dúvidas.

