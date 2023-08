OKX e CoinRoutes expandem sua parceria para atender usuários institucionais

NASSAU, Bahamas, 21 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A OKX, líder em exchange de cripto e tecnologia Web3, e a CoinRoutes, fornecedora líder de estratégias de trading algorítmico e gerenciamento de execução, anunciaram hoje a expansão de sua parceria para incluir uma gama completa de serviços de trading habilitados para API voltados para clientes institucionais.

Os usuários institucionais com uma conta OKX agora podem negociar na OKX por meio da interface da CoinRoutes, que oferece algoritmos de trading avançados, painéis de dados de mercado e um recurso de análise de custo de transação exclusivo que mede o desempenho do trading. Os tipos de ordem incluem trading automatizado de spread e trading de múltiplos produtos em uma única ordem.

Segundo Lennix Lai, Diretor Comercial global da OKX: "A ampliação da nossa integração com a CoinRoutes, um dos maiores sistemas de gerenciamento de execução de ordens de cripto (OEMS) do mundo, oferece aos usuários institucionais da OKX um parceiro poderoso através do qual eles podem otimizar suas estratégias de trading. Por meio desse acordo, expandimos estrategicamente nosso panorama de corretores e aprimoramos os produtos, serviços e incentivos disponíveis aos usuários para fortalecer ainda mais a experiência de trading."

De acordo com Dave Weisberger, CEO e cofundador da CoinRoutes: "Estamos muito entusiasmados em anunciar nossa integração com a OKX, uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo. Essa aliança estratégica está alinhada com nossa missão de fornecer as soluções de trading de ativos digitais mais abrangentes e de melhor desempenho do mercado para nossos clientes ao redor do mundo. Ao aproveitar a ampla liquidez e a alta transparência da OKX, continuaremos a reforçar as estratégias de trading de nossos clientes, ampliando seu potencial para uma execução superior. À medida que expandimos nossa presença global, esse é um passo importante que reforça ainda mais nosso compromisso com a inovação e com soluções de trading eficientes e orientadas por dados."

Sobre a OKX

A OKX é uma exchange de cripto e ecossistema Web3 líder no mundo. Com a confiança de mais de 50 milhões de usuários globalmente, a OKX é conhecida por ser o aplicativo para trading de cripto mais rápido e confiável do mercado, utilizado por traders mundialmente.

A partir de parcerias com várias das principais marcas e atletas do mundo, como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., McLaren F1, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX busca aprimorar a experiência dos fãs com novas oportunidades de engajamento. Como parte da sua iniciativa de aumentar o número de criadores na Web3, a OKX é a maior parceira do Festival de Cinema de Tribeca.



Além da exchange OKX, a OKX Wallet é a mais nova solução da plataforma para as pessoas que buscam explorar o mundo dos NFTs e o metaverso e, ao mesmo tempo, negociar tokens GameFi e DeFi.



Devido ao seu comprometimento com a transparência e segurança, a OKX publica sua Prova de Reservas regularmente a cada mês.



Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso app ou acesse: okx.com

Sobre a CoinRoutes

CoinRoutes é o melhor sistema de gerenciamento de execução (EMS) de trading de cripto de nível institucional da categoria. Com a CoinRoutes, você pode obter a melhor execução fazendo trading em mais de 65 das maiores CEXs, DEXs e fornecedores de liquidez, abrangendo mais de 3.000 ativos (spot, perpétuos, futuros) por meio de uma única API ou de nosso aplicativo de trading. Em uma ordem, você pode negociar em DeFi e CeFi, usando CEXs, DEXs e LPs. Nosso sistema permite que você escolha contrapartes instantaneamente e diversifique seu risco. A arquitetura distribuída patenteada da CoinRoutes permite que nossos clientes mantenham o controle sobre suas carteiras e chaves digitais. Nossos algoritmos avançados, que incluem trading automatizado de spread e trading de múltiplos produtos em uma única ordem, atingirão os menores custos, minimizando o impacto no mercado e executando as ordens mais rapidamente para reduzir o slippage. Além disso, nossa análise integrada de custos de transação (TCA) ajudará você a avaliar o desempenho do seu trading em nossos cinco benchmarks, incluindo nossa Calculadora de Custos exclusiva. A CoinRoutes foi fundada em 2017 do zero por ex-executivos da Two Sigma, ITG e Lava para lidar com a estrutura única de mercado de ativos cripto.

Para saber mais sobre a CoinRoutes, acesse: coinroutes.com

Aviso legal

Este comunicado deve ser considerado apenas para fins informativos. Ele não constitui assessoria de investimentos, tributária ou jurídica, e não deve ser interpretado como uma oferta de compra, venda, acúmulo de ativos digitais ou qualquer outro tipo de serviço relacionado a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive as moedas estáveis, envolvem um alto nível de risco, podendo oscilar fortemente e até mesmo perder todo o valor. Você deve avaliar cuidadosamente se negociar ou manter ativos digitais em carteira é adequado para você considerando sua realidade financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimentos ou ativos. Você é o único responsável por suas decisões de investimento, e a OKX não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais. Desempenhos anteriores não são um indicativo de resultados futuros. Procure seu assessor jurídico, fiscal ou financeiro e busque orientação considerando as suas condições específicas.

