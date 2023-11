OKX lança X1, a nova rede zkEVM de camada 2, desenvolvida com o Polygon CDK

A X1 conecta os mais de 50 milhões de usuários da OKX com as grandes comunidades globais de desenvolvedores da Polygon e Ethereum

A colaboração entre a Polygon Labs e a OKX torna a OKX uma das principais contribuidoras do Polygon CDK, alocando engenharia e outros recursos para escalonar a Ethereum

A X1 será a nova rede nativa da OKX

SINGAPURA, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma colaboração estratégica importante, a OKX , corretora de criptomoedas líder global e ecossistema Web3, e a Polygon Labs , empresa internacional líder em tecnologia de software blockchain, anunciaram hoje o lançamento da testnet para a "X1 ", uma nova rede de conhecimento zero (ZK) e camada 2 (L2) baseada na Ethereum, de alto desempenho e segurança, construída com o Polygon Chain Development Kit (CDK), um kit de desenvolvimento para blockchain.

Projetada pensando nos desenvolvedores, a X1 permite que qualquer pessoa desenvolva seu ecossistema on-chain, impulsionando o futuro da Web3 e atraindo desenvolvedores de DeFi, empresas e outros setores verticais; conectando mais de 50 milhões de usuários da OKX com as comunidades da Polygon e Ethereum, duas das maiores do mundo na Web3 em termos de participação de desenvolvedores.

Além disso, e como parte da colaboração entre a OKX e a Polygon Labs, a OKX se tornará a contribuidora principal do Polygon CDK e investirá recursos de engenharia para aprimorar a tecnologia para as soluções de escalabilidade da Ethereum.

A X1 servirá como a nova rede nativa da OKX e fornecerá aos usuários e desenvolvedores acesso aos maiores ecossistemas blockchain do mundo. O token nativo da X1 será o token da plataforma da OKX, OKB, que será usado para pagar as taxas de gás na rede.

Um protocolo de última geração e de fácil utilização para os desenvolvedores, criadores e entusiastas da Web3, a X1 utiliza provas ZK (conhecimento zero), tornando-a altamente segura e escalável, além de reduzir os custos de transação. A rede é compatível com a Ethereum, permitindo a implantação segura e contínua de DApps baseados em EVM e conectividade com uma ampla gama de contratos inteligentes, carteiras e ferramentas.

Segundo Jason Lau, diretor de inovação da OKX: "a X1 será a base fundamental dos nossos esforços para educar e trazer nossos usuários on-chain e para o mundo da Web3. Essa rede escalável e acessível é perfeita para os desenvolvedores que podem criar na X1 para fornecer aplicativos da Web3 de alto nível e fáceis de usar enquanto mantém a interoperabilidade com outras redes e ecossistemas. Ao colaborar com a Polygon Labs, buscamos trazer mais desenvolvedores, mais casos de uso e a adoção em massa da Web3."

Sandeep Nailwal, cofundador da Polygon comentou: "A rede X1 oferece aos desenvolvedores uma plataforma acessível e fácil de usar para criar aplicativos descentralizados, conectando perfeitamente a grande comunidade da OKX com a Polygon e os ecossistemas mais amplos da Ethereum. A utilização da tecnologia CDK da Polygon representa um avanço importante, permitindo que os desenvolvedores projetem e implementem soluções ZK de camada 2 na Ethereum com facilidade. Olhando para o futuro, as blockchains implantadas pelo Polygon CDK podem interoperar e coexistir dentro de uma rede maior de camadas 2 baseadas em ZK no ecossistema do Polygon CDK. Estamos entusiasmados em colaborar com a equipe da OKX para aprimorar essa tecnologia e impulsionar o sucesso da rede X1."

O Polygon CDK foi lançado no final de agosto e permite que as empresas e os desenvolvedores lancem blockchains de camada 2 baseadas em ZK na Ethereum, oferecendo escalabilidade infinita e liquidez unificada. Muitas empresas de tecnologia e outros empreendimentos anunciaram planos para construir suas próprias chains de camada 2 baseadas em ZK na Ethereum, incluindo Astar (a maior rede da Polkadot), Canto (a maior blockchain pública do Cosmos), Gnosis Pay, Palm e IDEX.

Nas próximas semanas, a OKX e a Polygon Labs anunciarão mais detalhes sobre a colaboração, bem como os próximos eventos para os desenvolvedores.

X | Discord | LinkedIn | Web

Aviso legal

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/4400196/OKX_Logo_Logo.jpg

FONTE OKX