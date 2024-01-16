OKX Orta Doğu Fintech FZE, Dubai'deki Sanal Varlıklar Düzenleme Kurulu'ndan VASP Lisansı Aldı

Şu anda faal olmayan lisans, belirli koşulların ve gerekliliklerin yerine getirilmesine bağlı olarak geçerli olacak.

DUBAI, Birleşik Arap Emirlikleri, 16 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Önde gelen kripto para borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX'in Dubai'deki yan kuruluşu olan OKX Orta Doğu Fintech FZE, bugün Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurulu'ndan (VARA), Sanal Varlık (VA) Borsa Hizmetleri için Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı (VASP) lisansı aldığını duyurdu. Şirket kalan tüm koşulları tam olarak yerine getirene ve VARA tarafından tanımlanan yerelleştirme gerekliliklerini karşılayana kadar lisans faal olmayacak fakat daha sonra, düzenleyici makamların yeniden gözden geçirmesi ve onayına tabi olarak geçerli olabilecek.

Geçerli olmasının ardından FMP lisansı, OKX Orta Doğu'nun, gerektiği gibi düzenlemelere tabi olarak onaylanmış sanal varlık faaliyetlerinin kapsamını genişletmesinin yanı sıra, OKX Uygulaması ve OKX.com sitesi üzerinden kurumsal ve koşulları karşılayan perakende kullanıcılara Spot hizmetler ve Spot işlem çiftleri sunmasına olanak tanıyacak.

OKX, yatırımcının ve piyasanın sağlamlığını korumaya yönelik ilkelerin gözetilmesine kendini adamış olmasıyla tanınmaktadır. Dubai'deki kullanıcılar, VARA'nın denetimi altındaki düzenlemelere tabi bir platformda al-sat yaparak, ileri düzeyde tüketici korunmasından yararlanacaklar.

OKX ODKA Bölgesi Genel Müdürü Rifad Mahasneh bu önemli gelişmeyle ilgili olarak şunları ifade etti: "Dijital varlıkların ve sermaye piyasalarının geleceği, düzenlemelere tabi olarak faaliyet gösteren kuruluşların ellerindedir ve Dubai, VARA ile birlikte Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcıların büyümelerini teşvik eden benzersiz bir ortam oluşturmayı başarmıştır. ODKA Bölgesi, Web3 ve sanal varlıklar alanında bir mükemmeliyet merkezi olma konusunda muazzam bir potansiyele sahiptir. OKX olarak, bölge genelinde hâlihazırda büyümekte olan ekosistemi daha da geliştirme fırsatını heyecanla bekliyoruz."

OKX Küresel Kamu İlişkileri Yöneticisi Tim Byun ise şunları kaydetti: "Sanal varlıklar ve Web3 alanında sıfırdan tasarlanmış olan en güncel ve en kapsayıcı yasal çerçeveyi oluşturan Dubai ve VARA, kripto düzenlemeleri bakımından dünya lideri konumundalar. OKX olarak, güvene dayalı bir sistemden güven gerektirmeyen ve kullanıcıları finansal geleceklerinin kontrolünü ellerine almaları yönünde güçlendiren bir sisteme geçişimizde bu lisans bizim için çok büyük ve kritik bir adımdı. Dubai bizim için çok önemli bir piyasa ve OKX olarak kullanıcılarımızla güçlü ilişkiler kurmaktan ve hem kripto hem de Web3 ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

OKX hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen OKX.com internet sitesini ziyaret edin.

OKX Hakkında

OKX, sektörde öncü rol oynayan bir küresel kripto borsası ve yenilikçi bir Web3 teknoloji şirketidir. Küresel çapta 50 milyonu aşkın kullanıcının güvenle işlem yaptığı OKX, dünyanın dört bir yanındaki traderlar tarafından en hızlı ve en güvenilir kripto uygulamalarından biri olarak tanınıyor.

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City FC, McLaren Formula 1, olimpiyat madalyalı Scotty James ve F1 pilotu Daniel Ricciardo gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha fazla içerik oluşturucuyu Web3'e çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alan OKX, Tribeca Festivali'nin de ana ortağıdır.

OKX ayrıca şeffaflık ve güvenlik taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı raporlarını yayımlıyor.

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VARA Hakkında

2022 tarihli 4 Sayılı Kanun'un 2022 yılının mart ayında yürürlüğe girmesinin ardından kurulan VARA, Dubai Uluslararası Finans Merkezi hariç olmak üzere, Özel Kalkınma Bölgeleri ve Serbest Bölgeleri'ni de kapsayan Dubai Emirliği'ndeki tüm bölgelerde, Sanal Varlıkları ve Sanal Varlık faaliyetlerini düzenlemekten, izlemekten ve denetlemekten sorumlu olan yetkili kurumdur.

VARA, yatırımcıların korunması ve Sanal Varlık endüstrisinin yönetiminde uluslararası standartlar belirlemek amacıyla Dubai'de detaylı bir yasal çerçeve oluşturulmasında merkezî bir rol oynamakla kalmayıp, sınır ötesi bir ekonomi vizyonunu da desteklemektedir.



Daha fazla bilgi için www.vara.ae sitesini ziyaret edin

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