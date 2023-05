OKX solicita aprovação regulatória em França

PARIS, 23 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- OKX , a segunda maior corretora de criptomoedas em volume de trading e uma das principais empresas de tecnologia Web3 do mundo, anunciou hoje que entrou com um pedido junto a França para receber o registo oficial de Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP), conforme os rigorosos requisitos estabelecidos pela Autoridade Financeira (Autorité des Marchés Financiers, AMF) e pela Autoridade Prudencial (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR).

A decisão da OKX de se registar na AMF sucede à criação da OKX France, em abril, e é uma demonstração da sua dedicação ao crescimento da sua presença na Europa, sendo a França um polo importante. Com este registo na AMF, a OKX poderá oferecer uma gama de produtos e serviços aos seus clientes em França, respeitando integralmente os regulamentos locais.

O Chefe de Relações Internacionais Governamentais da OKX, Tim Byun, disse: "O regulamento DASP francês oferece um quadro regulamentar claro e seguro para os fornecedores de serviços de ativos digitais. Aliado ao número crescente de DASPs registados em França, a OKX deseja expandir o ecossistema francês de uma maneira segura e sólida. Para a OKX, esta solicitação é uma grande oportunidade de reforçar o nosso compromisso de apoiar novos regulamentos e também de planear o futuro com a entrada em vigor da MiCA em 2024 para toda a União Europeia."

Além da estrutura regulatória sólida e transparente que oferece, a França se tornou o polo europeu da OKX graças à sua alta concentração de fãs de criptomoedas e traders experientes, além de contar com uma mão de obra altamente qualificada, o que é essencial para o desenvolvimento da OKX.

Jean-Noël Barrot, Ministro Delegado do Ministério da Economia, Finanças e Soberania Industrial e Digital, responsável pela Transição Digital e Telecomunicações, afirmou. "Estamos muito satisfeitos pelo facto de a OKX ter escolhido a França para expandir as suas operações na Europa. Esta decisão confirma as aspirações de França de se tornar um dos importantes protagonistas das tecnologias Web3, uma visão que tem sido defendida pelo Presidente Macron e pelo Ministro Bruno Le Maire desde 2017. Os vastos conhecimentos e a experiência das autoridades francesas no sector dos criptoativos conferem à OKX a possibilidade de beneficiar de uma abordagem coerente e sólida, ao longo de todo o processo de licenciamento e mais além. A decisão da OKX é uma prova do sucesso das políticas do governo francês destinadas a fomentar um sector de criptoativos inovador, resiliente e seguro. Estamos mais convencidos do que nunca de que a França tem todos os elementos necessários para se tornar um líder mundial em inovação e economia digital na Web 3."

Conformidade, regulamentação e transparência são elementos cruciais para o sucesso do mercado das criptomoedas e da blockchain. Ao longo dos anos, a OKX tem adotado medidas para garantir a conformidade regulamentar, como o recrutamento de uma equipa internacional de compliance, além de combater ativamente fraudes e ataques de ransomware. Quanto à transparência, o OKX aprimora continuamente a sua abordagem para superar os padrões do mercado e oferecer uma verificação em tempo real das suas reservas, passivos e solvência.

Em março, a OKX anunciou que iria solicitar licenças de prestador de serviços de ativos virtuais em Hong Kong . A corretora está atualmente licenciada nas Bahamas e tem uma licença provisória da VARA em Dubai.

Hong Fang, Presidente da OKX, disse: "Estamos empenhados em ampliar o nosso alcance e envolvimento com os órgãos reguladores europeus e acreditamos que as nossas operações em França são cruciais para este objetivo. É com entusiasmo que buscamos essa colaboração com a AMF, à medida que expandimos a utilização de nosso portfólio de produtos na França, oferecendo às pessoas físicas e jurídicas uma abordagem segura e eficiente para a troca de valores. Como uma líder no setor da Web3, estamos desejosos de apresentar aos franceses todos os incríveis projetos que estamos a desenvolver."

Sobre a OKX

OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial que está a construir o futuro da Web3. Conhecida como uma das mais rápidas e confiáveis corretoras de trading de criptomoedas para investidores e traders profissionais em todo o mundo, a OKX é a segunda maior do mundo em volume de trading e conta com a confiança de mais de 50 milhões de utilizadores.

As principais soluções de autocustódia da OKX incluem a carteira compatível com a Web3 OKX Wallet, que oferece aos utilizadores um maior controlo dos seus ativos e expande o acesso a corretoras descentralizadas (DEXs), mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX é parceira de várias das principais marcas e atletas do mundo, como: o campeão inglês da Premier League, Manchester City F.C., a McLaren Formula 1, o Tribeca Festival, o golfista Ian Poult, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo: Manchester City F.C., campeão da Premier League inglesa, McLaren Formula 1, The Tribeca Festival, o golfista Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

A OKX é uma empresa comprometida com a transparência e a segurança, publicando a sua Prova de Reservas mensalmente.

Para saber mais sobre a OKX, descarregue a nossa aplicação ou visite: okx.com

Aviso legal

ESTE ANÚNCIO É FORNECIDO APENAS A TÍTULO INFORMATIVO. ELE NÃO SE TRATA DE UMA RECOMENDAÇÃO DE NENHUM TIPO INVESTIMENTO, ACONSELHAMENTO FISCAL OU JURÍDICO, NEM DEVE SER CONSIDERADO COMO UMA OFERTA DE COMPRA, VENDA OU POSSE DE ATIVOS DIGITAIS. OS ATIVOS DIGITAIS, INCLUINDO AS MOEDAS ESTÁVEIS, ENVOLVEM UM ALTO GRAU DE RISCO, PODENDO SOFRER GRANDES OSCILAÇÕES E ATÉ MESMO PERDER TODO O SEU VALOR. A OKX NÃO É REGULADA PELA FCA, PORTANTO, PROTEÇÕES COMO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (FINANCIAL OMBUDSMAN SERVICE) OU O PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS. O INVESTIDOR DEVE AVALIAR SE COMPREENDE O FUNCIONAMENTO DAS CRIPTOMOEDAS E SE A NEGOCIAÇÃO OU POSSE DE ATIVOS DIGITAIS É ADEQUADA PARA SI, TENDO EM CONTA A SUA REALIDADE FINANCEIRA. O VALOR DOS SEUS ATIVOS DIGITAIS, INCLUINDO STABLECOINS, PODE AUMENTAR OU DIMINUIR E OS LUCROS PODEM ESTAR SUJEITOS AO IMPOSTO SOBRE GANHOS DE CAPITAL. OS DESEMPENHOS ANTERIORES NÃO SÃO INDICADORES DE RESULTADOS NO FUTURO. CONSULTE O SEU ASSESSOR JURÍDICO, CONTÁBIL OU DE INVESTIMENTOS PARA PERGUNTAS SOBRE AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg

FONTE OKX

SOURCE OKX