OKX Wallet adiciona sua 50ª blockchain, pavimentando o caminho em direção a uma experiência Web3 cada vez mais integrada

A OKX já conta com um total de 50 blockchains em seu ambiente Web3 compatíveis com a OKX Wallet, DEX, Mercado de NFTs, Rendimentos e dApps

Para celebrar as 50 chains, a OKX também está lançando uma campanha de airdrop de USDT para usuários que baixarem a OKX Wallet, indicarem novos usuários e compartilharem as novidades da campanha em suas redes sociais

VITÓRIA, Seicheles, 10 de março de 2023 /PRNewswire/ -- OKX, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação e uma empresa líder em tecnologia Web3, anunciou hoje a integração bem-sucedida de sua 50ª blockchain em seu ambiente Web3, consolidando um enorme passo a frente em seu objetivo de criar o ecossistema Web3mais avançado e inclusivo do mercado.

Para celebrar a marca de 50 chains, a OKX também lançou uma campanha de airdrop de USDT para recompensar seus usuários. Para serem elegíveis, os usuários devem:

Seguir a OKX Web3 no Twitter

Dar RT nesta postagem

Entrar em nosso servidor do Discord

Os detalhes completos do airdrop, assim como os termos e condições, estão disponíveis aqui.

O ecossistema Web3 da OKX está crescendo rapidamente, e está ancorado pela versátil OKX Wallet, uma carteira cripto de autocustódia que permite aos usuários deterem suas próprias chaves privadas. A OKX Wallet é um portal para o mundo Web3, permitindo acesso a exchanges descentralizadas (DEXs) desenvolvidas pela OKX ou por terceiros, serviços de rendimento DeFi, mercados de NFTs e uma vasta gama de dApps.

Haider Rafique, Chefe de Marketing da OKX disse: "A OKX é muito mais do que uma exchange cripto, somos uma empresa de tecnologia envolvida na construção de infraestrutura e de ferramentas que abrirão as portas para um novo reino de oportunidades Web3. Com a integração de 50 blockchains em nossa plataforma, estamos criando um ecossistema mais acessível para que os usuários possam aproveitar as infinitas possibilidades que a Web3 pode trazer. O futuro da Web3 não está chegando, ele já chegou na OKX".

A OKX tem um planejamento ambicioso para o desenvolvimento do ecossistema e a expansão do produto. A empresa planeja continuar a integração de novas blockchains ao mesmo tempo em que investe em pesquisa e desenvolvimento, visando melhorar sua infraestrutura e os serviços existentes. Além disso, a OKX irá ampliar suas iniciativas educacionais para promover um maior entendimento e adoção de tecnologias blockchain entre o grande público à medida em que as soluções Web3 crescem e evoluem.

As chains suportadas são:

Tipo Chain EVM (L1) IMX (WEB), Ethereum, OKC, BSC, Polygon, AVAX-C, Fantom, Klaytn, KCC, Metis, Boba, Gnosis (xDAI), Ronin, Moonbeam, Moonriver, Harmony, ETHW, ETHF, Flare, Celo, Core, ETC (Ethereum Classic) EVM (L2) Arbitrum One, Optimism, Cronos (EVM), Aurora, Arbitrum Nova UTXO ZCash, DASH, BTC, LTC, Bitcoin Cash, Doge Cosmos Cosmos Hub, Osmosis, Juno, Iris, Axelar, Stargaze, Kava, Kuji Outros Tron, Solana, Aptos (Move Language), BSV, Achain, ARK, Nebulas, EOS, ICON

Sobre a OKX

A OKX é uma empresa de tecnologia líder mundial na construção do futuro da Web3. Conhecida como a mais rápida e confiável plataforma de negociação de criptomoedas para investidores e traders profissionais em todo o mundo, a exchange de cripto da OKX é a segunda maior a nível mundial em volume de negociação.

Dentre as principais soluções de autocustódia da OKX, está a OKX Wallet , que dá aos usuários um maior controle sobre seus ativos enquanto expande o acesso a DEXs, mercados NFT, DeFi, GameFi e milhares de dApps.

A OKX tem como parceiros algumas das principais marcas e atletas do mundo, tais como o atual campeão da Premier League Manchester City F.C., a equipe de F1 McLaren, o Festival Tribeca, o jogador de golfe Ian Poulter, o atleta olímpico Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo.

A OKX está comprometida com a transparência e a segurança, e publica sua Prova de Reservas mensalmente.

Para saber mais sobre a OKX, baixe nosso aplicativo ou visite: okx.com

Aviso legal

Este anúncio é fornecido apenas para fins informativos. Ele não visa fornecer nenhuma recomendação de investimentos, fiscal ou jurídica, nem deve ser considerado como uma oferta para compra, venda ou investimento em ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo as moedas estáveis (ou "stablecoins"), envolvem um alto grau de risco, podem flutuar muito e até mesmo perder o valor. É importante que você analise com cuidado se negociar ou guardar ativos digitais é adequado para você, considerando a sua realidade financeira. Por favor, consulte um profissional jurídico, fiscal ou de investimento da sua preferência para tirar suas dúvidas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg

FONTE OKX

SOURCE OKX