OlaClick pretende dobrar número de usuários no 1º semestre de 2022

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A OlaClick, sistema de pedidos online para vendas diretas entre o restaurante e seus clientes, terminou o 2021 aumentando em 4000% sua presença na América Latina contando com a mais de 35 mil restaurantes na região, 20 mil cadastrados no Brasil. A meta é dobrar este número até julho de 2022 e lançar um serviço premium, além do gratuito, para melhorar ainda mais a experiência de seus usuários.

A startup surgiu há quase dois anos no ápice da pandemia do coronavírus com o propósito de auxiliar os pequenos empreendedores nos sistemas de entrega delivery. O projeto foi criado por quatro amigos que viram como restaurantes estavam tendo dificuldades durante a migração para aplicativos e vendas online com um grande desafio para manterem seus negócios funcionando e seu sustento durante um período de lockdown.

Em sua primeira rodada de investimentos, a OlaClick captou 2,3 milhões de dólares, incluindo o aporte da Y Combinator – aceleradora que aposta em empresas como Airbnb, Rappi, Reddit, Coinbase e Twitch. No momento a empresa está finalizando uma segunda rodada e números devem ser divulgados em breve.

De forma gratuita, a companhia disponibilizou sua plataforma para restaurantes e, hoje, conta 15 milhões de usuários únicos, 3,5 milhões de pedidos concluídos e 55 mil restaurantes, mais de 300 embaixadores em mais de 20 países. No Brasil, um dos mercados estratégicos para OlaClick, já conta com mais de 20 mil restaurantes cadastrados e 2 milhões de visitas mensais.

A OlaClick Premium

A companhia irá lançar uma versão com mais opções de personalização para seus clientes, o OlaClick Premium, mas permanecerá disponível a plataforma também no modelo gratuito. A ideia é aprimorar ainda mais a experiência dos usuários, permitindo automatizar a gestão de pedidos, venda e entrega, além de gerenciar campanhas de marketing e fidelização. O objetivo é oferecer uma consultoria para os processos essenciais ao funcionamento dos estabelecimentos, tais como gestão de redes sociais, logística, estoque, financeiro e melhorias no UX (User Experience). No entanto, o serviço permanecerá sem a cobrança de comissão por entrega, como ocorre com outros aplicativos.

"Não queremos competir com os grandes aplicativos de delivery. O OlaClick será gratuito para sempre e a nossa estratégia é oferecer assinaturas de planos premium pagos com um serviço ainda mais personalizado aos restaurantes, desenvolvido com o feedback da comunidade. Queremos auxiliar os pequenos empreendedores a economizar tempo no recebimento de pedidos, gerenciar seu próprio negócio e entender melhor as preferências de seus clientes para crescer de forma profissional, digital e sustentável", explica José Rico, cofundador da OlaClick.

Crescimento acelerado

Com a meta de alcançar 70 mil restaurantes na América Latina até julho deste ano, dobrar o número de embaixadores e contratações, a OlaClick segue uma estratégia de aumento de capilaridade em todos os países onde atua. O mercado é promissor, segundo a Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, o Brasil foi destaque no segmento de delivery na América Latina em 2020. Sozinho, o país foi responsável por quase metade do mercado, chegando a 48,77%. Em seguida, México e a Col, com cerca de 27,07% e 11,85%, respectivamente. Para 2021, a estima-se que o setor movimentou aproximadamente US$ 6,3 trilhões de dólares em todo o mundo.

"Vemos o Brasil como um mercado muito importante para nosso crescimento. Os pequenos e médios empreendedores ainda sentem os impactos da pandemia e da recessão econômica e muitos viram no delivery uma forma de manter sua renda. Eles precisam mais do que nunca de soluções em tecnologia que acelerem sua jornada de transformação digital e nossa plataforma completa, ágil e simples auxilia os restaurantes a entender melhor seus dados e qualificar seu serviço", avalia Rico.

Como funciona?

O OlaClick é um menu digital para restaurantes. É possível compartilhar o link do cardápio por meio das redes sociais ou até mesmo um QR code impresso na loja. O cliente escolhe o seu pedido no menu digital que é enviado diretamente para o WhatsApp do restaurante. Sem intermediários, o que diminui custos e permite um preço mais justo para todos;

Não é cobrada comissão sobre os pedidos e a plataforma é 100% gratuita. Em breve haverá a opção Premium que contará com mais recursos de integração e personalização;

É possível encontrar as estatísticas da empresa no painel OlaClick. Com dashboard amigável tanto para cliente final, quanto para o restaurante, permite a visualização de forma simples de percentagens de pedidos e visitas ao seu menu digital. Com isso é possível conhecer os melhores pratos e clientes para impulsionar vendas e otimizar cardápios;

Uma comunidade ativa conta com embaixadores e clientes que impulsionam o desenvolvimento da plataforma para atender rapidamente as necessidades dos usuários;

Além de restaurantes, outros negócios podem dar visibilidade aos serviços e produtos com a OlaClick. Estabelecimentos como Pet Shops, Mercados ou qualquer empreendimento do varejo que queira digitalizar a maneira como os pedidos são feitos podem utilizar a plataforma.

Sobre a OlaClick

OlaClick é uma startup que ajuda os restaurantes no seu processo de digitalização, oferecendo uma ferramenta gratuita que lhes permite criar um site personalizado e gratuito para canalizar e multiplicar seus pedidos. Na OlaClick você pode criar o menu digital do seu restaurante em 5 minutos com etapas muito simples. Até o momento, a plataforma conta com mais de 35 mil clientes na América Latina e 20 mil no Brasil. Conheça todas as informações em nosso site https://www.olaclick.com/?lang=pt.

FONTE OlaClick

SOURCE OlaClick