Olafur Eliasson crée une expérience évocatrice des profondeurs marines pour le nouvel ARTIS-Aquarium d'Amsterdam

AMSTERDAM, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Cet automne, ARTIS présentera une nouvelle installation commandée à l'artiste de renommée internationale Olafur Eliasson dans le nouvel ARTIS-Aquarium. Pour cette rotonde monumentale, Eliasson crée une œuvre d'art multisensorielle qui invite les visiteurs à entrer en contact avec les profondeurs de la mer : un endroit où presque personne n'est jamais allé.

Portrait photo of Olafur Eliasson, who created an evocative deep-sea experience for the new ARTIS Aquarium in Amsterdam. Photo credits: Louise Yeowart, 2024.

« À mesure que vous vous approchez des courants marins profonds, vous êtes peu à peu enveloppé par l'obscurité et les sons de la vie sous-marine, une cacophonie océanique aux multiples facettes : chants de baleines, grondements des cheminées hydrothermales et bruits d'origine humaine, entre autres. Les vibrations se font sentir dans tout votre corps, reproduisant ainsi la sensation de pression que l'on ressent dans les profondeurs de la mer. Au-dessus de vous et tout autour de vous, des lumières clignotent et semblent descendre comme la circulation hypnotique de la neige marine, ces particules organiques et inorganiques indispensables à la vie dans les profondeurs de l'océan », explique l'artiste. Il ajoute « Je pense que le fait de limiter un sens peut nous aider à éveiller les autres, ce qui est essentiel pour recréer cet environnement inimaginable. »

L'art, la science et la nature se rencontrent

Avec cette installation, ARTIS fait le lien entre l'art, la science et la nature. Grâce au son, à la lumière et au toucher, l'exposition « Deep seeing currents » permet de se représenter concrètement l'environnement insondable des profondeurs marines au sein de la rotonde de l'Aquarium. Cette œuvre s'intègre parfaitement à la philosophie du nouvel Aquarium, qui permet aux visiteurs de découvrir comment tout sur Terre est lié à l'eau, des profondeurs de l'océan à la vie quotidienne sur la terre ferme.

Le nouvel aquarium ARTIS

L'aquarium ARTIS, monument national emblématique situé à Amsterdam, aux Pays-Bas, et datant de 1882, a fait l'objet d'importants travaux de restauration ces dernières années et rouvrira ses portes au public en juin 2026. Le nouvel Aquarium n'est pas seulement un lieu dédié à la vie aquatique, mais aussi un espace muséal où l'architecture, les installations, la science et l'art se conjuguent pour raconter une nouvelle histoire sur la relation entre l'homme, l'eau et la nature. L'un des plus anciens aquariums du monde s'est transformé en un lieu dédié à la culture contemporaine. Avec l'ajout de l'installation d'Eliasson, l'Aquarium acquiert une nouvelle dimension, où se mêlent émerveillement, expérience et urgence.

L'installation d'Olafur Eliasson sera exposée à partir du 3 octobre 2026

Réalisé en partie grâce au soutien du Fonds Mondriaan.