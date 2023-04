OLEADA PACIFIC LIVING & GOLF, UN NUEVO DESARROLLO EN LOS CABOS, TENDRÁ EL PRIMER CAMPO DE GOLF DISEÑADO POR ERNIE ELS EN MÉXICO

El prolífico miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, Ernie Els, creará un campo de 18 hoyos estilo Links en el nuevo desarrollo residencial vacacional de lujo de Los Cabos

CABO SAN LUCAS, México, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- OLEADA Pacific Living & Golf, una nueva comunidad residencial vacacional frente al mar, con una extensión de 348 hectáreas en el extremo sur de la espectacular península de Baja California en México, ha anunciado que será la ubicación del primer campo de golf diseñado por el miembro del Salón de la Fama de Golf, el famoso Ernie Els, en México. Els está diseñando un campo de de golf de campeonato de 18 hoyos estilo links, OLEADA GOLF LINKS LOS CABOS, ubicado a solo 15 minutos del centro de Cabo San Lucas, el cual se extiende a lo largo de un amplio tramo de casi kilómetro y medio de la playa de arena dorada que bordea a OLEADA. Con el Océano Pacífico como telón de fondo para el impresionante paisaje desértico, la comunidad residencial privada de OLEADA ofrecerá una experiencia de lujo indómita única que combina una colección incomparable de opciones residenciales y resorts.

Ernie Els, miembro del Salón de la Fama del Golf, recorre y analiza el terreno de OLEADA para el primer campo de golf que diseña en México. OLEADA GOLF LINKS LOS CABOS estará sobre un área bordeada por más de kilómetro y medio de playa de arena dorada y contará con espectaculares vistas al desierto y al Océano Pacífico.

"Estamos muy orgullosos de presentar OLEADA al mundo, al mismo tiempo que tenemos el honor de anunciar un espectacular campo de golf de campeonato diseñado por Ernie Els, uno de los mejores jugadores de golf en el mundo", dijo Federico Gaxiola, director de proyecto de OLEADA Pacific Living & Golf. "Durante el proceso de creación de este desarrollo que está basado en el lujo responsable, seleccionamos a Ernie por su verdadera comprensión del desarrollo sostenible y las prácticas ambientales sólidas".

Els, ganador de 75 torneos profesionales en todo el mundo, incluyendo cuatro campeonatos muy importantes, se ha convertido en uno de los principales arquitectos de golf, con numerosos campos galardonados en todo el mundo. Gracias a décadas compitiendo en diferentes tipos de campos en cuatro continentes, Els tiene una comprensión profunda de cómo utilizar los mejores elementos para el diseño de campos de golf. Él cree en crear un campo estéticamente agradable y que a la vez sea desafiante y agradable para los golfistas de todos los niveles de habilidad.

"Nuestro objetivo en OLEADA será construir un campo de golf en armonía con la naturaleza", dijo Els. "Visualizamos un diseño compacto que se extiende naturalmente sobre el terreno, se despliega suavemente sobre lo creado por la naturaleza y gestiona el balance ambiental de la flora y fauna autóctona del lugar. Con sus dunas ondulantes, cambios de elevación y un entorno majestuoso donde el desierto se encuentra con el océano, creo que podemos producir una campo versátil que se ubicará entre los mejores y más hermosos campos que hayamos construido".

El área junto al mar para el nuevo campo, una espectacular parcela sobre la costa del Océano Pacífico cerca de Cabo San Lucas, tiene un intrincado laberinto de dunas formadas por el viento y crestas arenosas. Estas características topográficas naturales ofrecen valles protegidos y corredores sinuosos ideales para la colocación de hoyos de golf. Els, bicampeón del Open Championship, tiene una especial predilección por los campos estilo Links y un profundo conocimiento de cómo la brisa marina dicta los valores y la estrategia de los tiros.

"Debido a que los contornos nativos y las formaciones de dunas son tan buenos, se requerirá muy poco movimiento de tierra para construir el campo", dijo Els. "La forma será muy minimalista. El hombre no puede mejorar lo que la Madre Naturaleza ha creado durante miles de años. El campo de golf que creamos en OLEADA estará aquí mucho después de que me haya ido. Para mi eso significa algo importante y me hace sentir muy orgulloso".

OLEADA contará con algunos de los nombres más reconocidos en diseño, incluidos Vision Land Design, WATG, el icónico arquitecto mexicano Víctor Legorreta y la arquitectura de paisaje de Design Studio of Michael McKay.

Además del campo de golf de 18 hoyos, OLEADA ofrecerá: un estilo de vida frente al mar; resorts de clase mundial; vivero, huerta y jardín; senderos naturales para practicar fitness, senderismo y ciclismo; y mucho más. Todos los elementos de este Desarrollo de lujo se crearán desde una perspectiva centrada en la hospitalidad y el bienestar, con el objetivo de brindar oportunidades para disfrutar la vida al máximo.

La primera fase de OLEADA Pacific Living & Golf comprenderá el campo de golf, tres resorts de lujo frente al mar e infraestructura de alta calidad para recibir a los huéspedes y entusiastas del golf. La comunidad privada contará con seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana para garantizar la tranquilidad y privacidad de huéspedes y residentes. El desarrollo comenzó en enero de 2023 y se espera que abra a principios de 2026. Se prevé que OLEADA GOLF LINKS LOS CABOS estará abierto al público en general en su primera temporada.

Para obtener más información sobre OLEADA Pacific Living & Golf, visite oleadaloscabos.com.

FUENTE OLEADA

