Olhar cansado: saiba como tratar as olheiras e recuperar a aparência saudável da pele

SÃO PAULO, 29 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Mesmo após um boa noite de sono, muitas pessoas se queixam de continuar com uma aparência cansada, principalmente na região dos olhos. Esse aspecto de 'cansaço', na verdade, pode ser resultado de fatores genéticos e de diversas alterações ocasionadas pelo envelhecimento, que deixa seus primeiros sinais a partir dos 25 anos de idade. Entre eles, as olheiras são grandes responsáveis por essa aparência de fadiga.

De acordo com o dermatologista Dr. Ulisses Misima, há uma predisposição genética para algumas pessoas terem mais olheiras que outras. Entretanto, com o passar dos anos, a perda de estruturas anatômicas ao redor dos olhos evidencia a bolsa de gordura palpebral, além de realçar o aspecto encovado e até mais escuro desse local. Além disso, a flacidez da pele na região também contribui para intensificar tal aspecto.

Atualmente, com tratamentos cada vez mais modernos no ramo da dermatologia, é possível tratar as olheiras, amenizando e até eliminando-as. O Dr. Ulisses Misima explica que é possível reposicionar as estruturas periorbitais com preenchedores e estimular colágeno para tonificar a pele do local: "Assim, eliminamos o efeito encovado e deixamos a região com aspecto mais claro e descansado."

Dentre esses tratamentos, o mais indicado é a aplicação de ácido hialurônico, substância derivada de nossa estrutura do colágeno que proporciona elasticidade à pele. Suas aplicações repõem o volume perdido da região, reduzindo sulcos e hidratando a pele.

A linha Restylane®, desenvolvida pela Galderma, é pioneira nos tratamentos com ácido hialurônico e devolve a elasticidade e o volume da pele. Suas aplicações restauram o aspecto saudável da face, além de amenizar as olheiras e garantir uma aparência natural.

Tais tratamentos reúnem a hidratação da pele com o preenchimento do espaço entre as células e podem ser utilizados em outras regiões do rosto, como face superior, face inferior e meio da face. Quando o assunto é ácido hialurônico, Restylane® garante efeitos de longa duração comprovada e resultados visíveis mesmo após 18 meses da primeira aplicação.

Além disso, é possível aliar esses procedimentos com cuidados no dia a dia, por meio de produtos para hidratar e melhorar a drenagem linfática dessa região. Segundo o dermatologista Dr. Ulisses Misima, também podemos estimular colágeno e tônus da pele do local, juntamente com produtos para clarear os pigmentos e melhorar a condição vascular da derme. Todos os tratamentos devem ser realizados por médicos especializados no assunto, como recomenda o dermatologista: "O melhor é fazer uma avaliação com um profissional médico dermatologista ou cirurgião plástico para avaliar qual o tipo de olheira ela apresenta e então tratarmos as causas", finaliza o Dr. Ulisses Misima.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A. Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

