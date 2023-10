Olight 2023 Brustkrebswohltätigkeitskampagne: Weltweit Hoffnung schenken mit Brustkrebsstiftungen

FRISCO, Texas, 30. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Olight, ein führender Hersteller von mobiler Beleuchtung, hat seine Brustkrebs-Wohltätigkeitskampagne 2023 erfolgreich abgeschlossen und dank aller Käufer von Olight-Wohltätigkeitsprodukten 77.313,43 Dollar für die Brustkrebshilfe in 13 Ländern gesammelt, darunter sind die USA, Großbritannien, Kanada, Korea, Thailand, Italien, Deutschland, Frankreich, Australien, Japan, Spanien, Österreich und China.

Olight received the third Anniversary Partner Award from NBCF

Vom 24. bis 26. Oktober bot OlightUSA vier Taschenlampenmodelle (imini 2 Pink, Gober, Obulb pro S und Wyvern Pink) zum Verkauf auf olightstore.com an. Olight-Websites in anderen Ländern haben ebenfalls an der Aktion teilgenommen. Der gesamte Erlös ging an die National Breast Cancer Foundation (NBCF) in den USA und andere globale Partner, wie dem Verein Brustkrebs Deutschland e.V. in Deutschland und der National Breast Cancer Foundation in Australien. In den letzten drei Jahren hat Olight 518.930 Dollar gesammelt und damit weltweit über 10.000 Brustkrebspatientinnen direkt unterstützt.

Eine bemerkenswerte Neuerung in diesem Jahr war ein Offline-Stand in den USA: Olight richtete in Zusammenarbeit mit NBCF einen Aufklärungsstand in Frisco, Dallas, ein. Der Stand informierte über Brustkrebs und förderte die Beteiligung der Gemeinschaft am Kampf gegen die Krankheit. Olight versorgte Freiwillige und Patienten vor Ort mit speziellen Taschenlampen, rosafarbenen Beuteln usw. Darüber hinaus erhalten 300 Patienten Olight-Taschenlampen und andere Geschenke in HOPE-Kits.

Während der Veranstaltung erhielt Olight den prestigeträchtigen "Third Anniversary Partner Award" von NBCF und wurde damit für sein unermüdliches Engagement für die Sache ausgezeichnet. Mavis Xiao, Vizepräsidentin von Olight, sagte: „Es ist eine Ehre, NBCF drei Jahre lang bei dieser Aufgabe zu unterstützen. Als globales Unternehmen will Olight die Welt nicht nur mit Licht erhellen, sondern auch mit Hoffnung."

Die Zusammenarbeit zwischen Olight und Partnern wie der NBCF ermöglichte wichtige Gespräche über Früherkennung und Behandlung und unterstrich die Bedeutung von Bewusstsein und Engagement in der Gemeinschaft. Brooke Adams, Sr. Director of Charitable Giving and Strategic Partnerships bei NBCF, bedankte sich für das Engagement von Olight und stellte weitere Kooperationen in Aussicht.

Brustkrebs ist nach wie vor ein weltweites Problem, und Olight wird gemeinsam mit globalen Partnern den Betroffenen weiterhin Unterstützung und Hoffnung geben.

Olight ist ein führender Anbieter von tragbaren Beleuchtungslösungen, der sich der Aufgabe verschrieben hat, „die Welt zu erleuchten". Die vielfältige Produktpalette des Unternehmens bedient verschiedene Szenarien, darunter Haushalts-, Outdoor- und andere Anwendungen, mit Produkten, die weltweit verkauft und eingesetzt werden.

