Olive Oils from Spain et l'Union européenne lancent « le Tour du monde de l'huile d'olive », une nouvelle stratégie promotionnelle à l'échelle mondiale

Olive Oils from Spain entre dans l'histoire en lançant simultanément trois programmes promotionnels ambitieux cofinancés par l'Union européenne, avec la même stratégie sur trois continents (l’Europe, l'Asie et l'Amérique) et neuf pays (l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, la Chine, le Japon, Taïwan et les États-Unis). Une initiative de grande envergure nommée le « Tour du monde de l'huile d'olive ». Nous estimons que l'initiative qui s'étalera sur 3 ans pourrait toucher 3,8 millions de personnes.

L'année dernière, près de 70 % de toutes les huiles d'olive consommées dans le monde provenaient d'oliveraies européennes. De même, l'Europe a consommé un peu plus de 52 % de l'huile d'olive mondiale. Ces chiffres nous en disent beaucoup sur ce produit alimentaire que nous exportons partout dans le monde. Un produit qui a devant lui un immense marché. Nous devons garder à l'esprit que la consommation est de seulement 400 g par habitant de la planète par an. En effet, les huiles d'olive ne représentent que 1,5 % de la consommation totale de graisses végétales dans le monde. Mais surtout, elles possèdent certaines vertus qui en font un produit alimentaire unique, un pilier fondamental de la célèbre Diète méditerranéenne qui a été inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

L'Union européenne et le regroupement interprofessionnel de l'huile d'olive espagnole, par le biais de sa marque Olive Oil from Spain, ont joint leurs efforts pour donner lieu à cet ambitieux projet qui vise à rassembler les consommateurs partout dans le monde autour de ce produit alimentaire qui est un emblème de l'excellence européenne. Un voyage de trois ans qui a débuté aujourd'hui sur le marché européen avec le lancement des premières actions dirigées principalement vers les consommateurs en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas.

Par terre, mer et air

Le Tour mondial de l'huile d'olive développera un calendrier complet d'événements pour convertir les voyageurs et les gourmets partout dans le monde en amateurs d'huile d'olive. C'est avec cet objectif que la communication a été planifiée au sein des compagnies aériennes de référence, des magazines à bord, des zones délimitées, d'accords avec des acteurs influents et d'une stratégie en ligne multicanal, avec un site Web et des profils sur les réseaux sociaux dédiés. Les voyageurs auront accès à « un monde plus savoureux » au sein du salon Olive Oil Lounge situé dans les principaux aéroports, gares et ports dans le monde. Le meilleur outil pour joindre l'information au plaisir de tous les sens est d'afficher de manière spectaculaire de nombreuses références d'huile d'olive extra vierge (oléothèque) et d'organiser des dégustations de ce produit alimentaire unique.

