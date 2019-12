Olives from Spain sigue adaptándose al consumidor estadounidense

Momentos únicos e inolvidables donde la aceituna europea (cada vez más integrada en la dieta de los estadounidenses) se convierte en una aliada perfecta para los banquetes navideños por su versatilidad culinaria y su capacidad de maridar perfectamente con todo tipo de ingredientes, dando lugar a infinidad de creaciones. Además, es un alimento que combina los cuatro sabores básicos: amargo, dulce, salado y ácido y se pueden encontrar en infinidad de formatos (enteras, en rodajas, sin hueso…) y variedades (Manzanilla, Queen, rellenas de Pimiento…).

El chef José Andrés, embajador de "Have an Olive Day", campaña europea que promociona la aceituna en Estados Unidos, conoce a la perfección las bondades y los valores diferenciales de este alimento. El innovador culinario, a pesar de estar afincado en D.C., sigue manteniendo sus tradiciones y vive con un ojo puesto en su país de origen. El "Chef Of The Year 2019" por la revista Tapas, lleva casi tres años introduciendo las aceitunas españolas en el mercado estadounidense con gran aceptación y la Navidad es un momento perfecto para reforzar su presencia.

El español sabe que Estados Unidos es el país del melting pot, una olla en la que todo se mezcla y en la que desde hace años no falta la aceituna. Este producto, pilar de la influyente dieta mediterránea, es mucho más que un alimento y representa unos valores europeos que sintonizan con la cultura norteamericana en unas fechas tan señaladas. Estas dos irresistibles recetas, donde se une lo mejor de las dos culturas, lo demuestran:

Olive bread

No hay nada más gratificante que preparar tu propio pan en casa. Descubre cómo hacerlo con aceitunas europeas. ¡Repetirás seguro!

Christmas chocolate and olive cupcakes

¿La receta ideal para pasar un buen rato cocinando con los más pequeños de la casa esta Navidad? ¡Nuestros cremosos cupcakes de chocolate y aceitunas negras!

Sobre INTERACEITUNA y Olives from Spain

INTERACEITUNA es la Organización Interprofesional de Aceituna de Mesa reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que representa a todo el sector de producción, procesamiento y comercialización de aceitunas de mesa. Creado para implementar diferentes programas y actividades de interés general, INTERACEITUNA promueve el conocimiento de las aceitunas de mesa españolas y lleva a cabo actividades de investigación, promoción y desarrollo del sector. INTERACEITUNA y la Unión Europea se han asociado para promocionar este producto.

