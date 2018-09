Olon adquire fábrica na Índia

MILÃO, 3 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Olon S.p.A., uma organização líder no mundo em desenvolvimento e produção de contratos (CDMO) de ingredientes farmacêuticos ativos (API) e fornecedora de genéricos, anunciou hoje a aquisição de uma fábrica local de APIs de produtos químicos genéricos em Mahad, Índia, como parte do processo de expansão contínua de sua pegada global.

Paolo Tubertini, CEO da Olon, comentou: "Ao adquirir uma base de fabricação na Índia, a Olon terá a oportunidade de acelerar o crescimento adicionando novos projetos de CDMO e desenvolvendo novos produtos genéricos para o mercado indiano. A aquisição vem com uma fábrica de primeira classe e uma equipe dedicada de especialistas que nos apoiará no fornecimento de produtos farmacêuticos de alta qualidade que atendam ou superem as expectativas dos clientes e os requisitos regulamentares.

"Após a aquisição da Divisão Química da Ricerca Biosciences em meados de 2017 e o investimento de mais de €10 milhões para expandir as linhas de fabricação de APIs na fábrica de Settimo Torinese - uma fábrica de ponta para desenvolvimento e produção de APIs e intermediários avançados através da tecnologia de fermentação microbiana -, concluímos agora mais um passo em nosso plano estratégico. Para atingir todos os objetivos listados no plano de desenvolvimento de 3 anos da Olon, passaremos para a próxima meta: ter um papel importante na fabricação de APIs biológicas."

O site Mahad, que fornece produtos para a Sandoz, uma divisão do Grupo Novartis, é uma fábrica de APIs estabelecida e de renome na Índia, fornecendo vários remédios que salvam vidas para o sistema de saúde indiano e pacientes no mundo todo. Como parte do contrato de compra de ativos, as partes se comprometeram a assinar um contrato de fornecimento de longo prazo para garantir o fornecimento contínuo de produtos Sandoz fabricados em Mahad. Nenhum impacto nos empregos está planejado e a Olon pretende investir no local e buscar oportunidades de desenvolvimento de negócios para otimizar a utilização da fábrica e expandir sua base de clientes.

"Estamos ansiosos para uma transição perfeita para funcionários, pacientes, clientes, parceiros e outros investidores", acrescentou o Sr. Tubertini. "Estamos impressionados com o know-how na fábrica de Mahad e pretendemos alavancar o conhecimento deles para desenvolver novas oportunidades no mercado farmacêutico, na Índia e em outros lugares".

A aquisição da fábrica de APIs da Mahad deve ser concluída no início de 2019, após um processo de transição. Nenhum detalhe financeiro foi divulgado.

Sobre a Olon

A Olon é uma empresa italiana líder mundial na produção de Ingredientes Farmacêuticos Ativos (APIs), utilizando processos sintéticos e biológicos para o mercado de genéricos, bem como em Desenvolvimento e Fabricação de Contratos (CDMO). Recentemente, a Unidade de Dossiê foi ampliada, considerando o desenvolvimento das Finished Drug Formulations (FDFs) e a preparação do dossiê de Common Technical Documents (CTD).

Com um volume de negócios de 400 milhões de dólares em 2017, a Olon fornece mais de 250 APIs para o mercado de genéricos e mais de 60 entre APIs e intermediários químicos sob CDMO.

Graças a seus 1.500 funcionários, e à equipe de P&D altamente qualificada - mais de 200 pessoas - a Olon pode oferecer pacotes e serviços integrados completos para apoiar o desenvolvimento total de APIs baseadas em sólidos conhecimentos tanto em processos químicos e biológicos, todos debaixo da cobertura total cGMP e regulatória - detentora de cerca de 130 DMFs ativos nos EUA e 50 CoS concedidos.

Sempre considerando a segurança humana e ambiental, a Olon lida com tecnologias de processos de fabricação diferentes e não comuns, como Fluoração, Carbonilação e Fermentação.

Com sede em Rodano (Milão, Itália), a Olon possui 9 fábricas - 7 localizadas no norte da Itália, 1 na Espanha e 1 nos EUA - em conformidade com as exigências internacionais, e 3 filiais: Hamburgo (Alemanha), Florham Park NJ (EUA) e Xangai (China).

Todos os locais de fabricação são inspecionados regularmente pelas autoridades nacionais e internacionais mais importantes, e regularmente auditados por nossos parceiros e clientes. Todas as fábricas são inspecionadas pela FDA e se identificam sob a GDUFA.

