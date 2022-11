OLON, FORNECEDORA INTERNACIONAL DE APIs, LANÇA O NOVO RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE DE 2022 CONFIRMANDO O PROGRESSO DE SUA SUSTENTABILIDADE NAS ÁREAS DE FOCO DE MEIO AMBIENTE, CADEIA DE FORNECIMENTO, PESSOAS, ENGAJAMENTO DA COMUNIDADE, PRODUÇÃO

"Nossa ambição é promover uma produção mais sustentável de APIs, atendendo aos mais altos padrões de qualidade" comentou Paolo Tubertini, CEO do Grupo. "Para isso, estamos investindo em pessoas, em processos de inovação e tecnologia, endossando os objetivos de desenvolvimento sustentável propostos pela Agenda 2030 da ONU"

MILÃO, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Olon, fornecedora internacional de APIs, tem o orgulho de publicar o Relatório Anual de Sustentabilidade Corporativa de 2022, que detalha o compromisso global da empresa com as pessoas, o planeta e as comunidades em que atua. O relatório descreve os progressos substanciais alcançados nas áreas de foco - reduzir a pegada no meio ambiente, criar uma cadeia de suprimentos global sustentável, incluir diversidade de pessoas, engajar comunidades e partes interessadas, para promover os processos de fabricação mais avançados e sustentáveis.

"Após a publicação, em 2021, de nosso primeiro Manifesto de Sustentabilidade, este é um documento claro de declaração e política que representa que estamos buscando nossa visão de crescimento sustentável. Ele é uma premissa de responsabilidade perante clientes, parceiros e colaboradores. Nossa visão é ser líder global em produção de APIs a partir de uma perspectiva comercial, social e ética. Continuaremos a apresentar novas iniciativas para concretizar nossas ambições futuras", comentou Paolo Tubertini

Confira o relatório completo aqui: https://olonspa.com/we-are-olon#sustainability

A Olon Group é líder global no desenvolvimento e produção de ingredientes farmacêuticos ativos para CDMO e genéricos, um parceiro confiável e preferencial dos mercados de ingredientes farmacêuticos, biotecnológicos e especializados. Com um faturamento de 580 milhões de dólares em 2021, a OLON fornece 300 APIs para o mercado de genéricos.

Graças a todos os seus 2.300 funcionários e à equipe de P&D altamente qualificada de mais de 300 pessoas, a OLON pode oferecer pacotes e serviços integrados e completos para apoiar o desenvolvimento total de APIs baseadas em sólidos conhecimentos em processos químicos e biológicos, todos sob um cGMP completo e cobertura regulatória, detentora de cerca de 160 DMFs ativos nos EUA e 79 CoS concedidos.

Com sede em Rodano (Milão, na Itália), a OLON possui 11 fábricas - oito localizadas na Itália, uma na Espanha, uma nos EUA e uma na Índia, projetadas em conformidade com os mais rigorosos requisitos internacionais e três filiais em Hamburgo (Alemanha), Florham Park NJ (EUA) e Xangai (China).

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1951610/OLON_GROUP.pdf

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1909743/Olon_SpA_logo.jpg

FONTE Olon S.p.A.

