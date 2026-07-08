OLX Group nomme Andrew Garrihy au poste de Chief Marketing

AMSTERDAM, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- OLX Group, l'un des leaders mondiaux des marketplaces en ligne, avec près de 60 millions d'annonces actives chaque jour sur sept marchés, annonce la nomination d'Andrew Garrihy au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Il rejoint le comité de direction et reporte directement à Christian Gisy, CEO d'OLX Group, à compter du 1er juillet 2026.

Andrew Garrihy New OLX Group CMO

Andrew Garrihy aura pour mission d'accompagner la prochaine phase de croissance d'OLX Group en pilotant la stratégie marketing mondiale. Il sera notamment chargé d'accélérer la création de valeur pour les utilisateurs comme pour les clients professionnels, tout en faisant de l'intelligence artificielle un levier central des activités marketing du Groupe.

Andrew bénéficie d'une solide expérience internationale acquise dans plus de 170 pays et dans de nombreux secteurs d'activité. Il a déjà occupé les fonctions de Chief Marketing Officer d'OLX Autos en 2022 et 2023, avant d'intervenir plus récemment comme Senior Advisor auprès du Groupe.

Avant de rejoindre OLX, il a exercé des responsabilités de direction chez Huawei, Qualcomm, Samsung et Vodafone, où il a piloté des stratégies de marque et de croissance en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Reconnu pour sa double expertise stratégique et opérationnelle, Andrew Garrihy fait partie des rares dirigeants marketing à conjuguer une forte expérience de leadership avec une maîtrise concrète du développement de produits numériques et des agents d'intelligence artificielle. Il jouera un rôle clé dans l'intégration de l'IA au cœur des pratiques marketing d'OLX Group.

Cette nomination intervient dans un contexte de forte dynamique pour OLX Group. Sur son exercice clos le 31 mars 2026, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 992 millions de dollars, en progression de 28 % sur un an. Cette croissance s'appuie notamment sur des investissements de plus de 200 millions de dollars dans l'intelligence artificielle réalisés depuis 2018 à travers l'ensemble de ses marketplaces.

Christian Gisy, CEO d'OLX Group, déclare : « La prochaine étape de notre développement repose sur notre capacité à exploiter pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle afin de créer toujours plus de valeur pour nos utilisateurs comme pour nos clients professionnels. La vision d'Andrew, qui place l'IA au cœur de l'avenir du marketing, ainsi que son expérience internationale, font de lui le leader idéal pour accompagner cette nouvelle phase de croissance. »

Andrew Garrihy, Chief Marketing Officer d'OLX Group, ajoute : « OLX Group accélère son développement et le moment est idéal pour franchir une nouvelle étape. Le Groupe dispose d'une vision claire, d'un leadership solide, d'équipes de très haut niveau et d'investissements sans équivalent dans l'intelligence artificielle au sein de l'univers des marketplaces. Je suis ravi de rejoindre cette aventure et de contribuer à concrétiser cette ambition. »

Il poursuit : « L'intelligence artificielle transformera profondément le marketing. Les entreprises qui réussiront seront celles qui sauront associer une expertise marketing de haut niveau à une parfaite maîtrise de l'IA, en repensant leurs approches autour de ce que cette technologie rend désormais possible, plutôt qu'en l'ajoutant simplement aux méthodes existantes. »

À propos d'OLX Group OLX Group est l'un des leaders mondiaux des marketplaces numériques. Le Groupe développe des solutions fondées sur l'intelligence artificielle au service de millions de particuliers et de professionnels en Europe et en Afrique du Sud. Grâce à la puissance de ses marketplaces et à ses innovations en matière d'IA, OLX accompagne chaque jour ses utilisateurs dans l'achat et la vente de véhicules, la recherche d'un logement, d'un emploi ou encore la vente et l'achat de biens de consommation. OLX Group est l'activité marketplaces de Prosus, groupe technologique international qui investit dans des plateformes leaders du commerce en ligne à travers l'Europe, l'Amérique latine et l'Inde.

www.olxgroup.com.

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