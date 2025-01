OLYBET ENTRE EN PARTENARIAT AVEC LE STADE TOULOUSAIN

Partenaire officiel sur plusieurs canaux

Un partenariat clé pour les supporters de rugby

TALLINN, Estonie, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- OlyBet est ravi d'annoncer un accord avec le Stade Toulousain, la locomotive du rugby français, actuel détenteur du titre du Top 14 et de l'Investec Champions Cup.

OlyBet sera désormais un partenaire officiel du Stade Toulousain grâce à un partenariat de grande envergure qui intègre les médias, les jours de match et les activations avec les supporters.

Stade Toulousain & OlyBet

« Le Stade Toulousain représente le meilleur du rugby professionnel et nous sommes ravis de nous associer au club et à ses supporters. La vocation d'OlyBet est de renforcer l'accès, l'enthousiasme et les moments inoubliables du sport et du divertissement. Ce partenariat permettra de réaliser toutes ces ambitions », déclare Corey Plummer, président et CEO, OlyBet.

Le Stade Toulousain connaît à nouveau un franc succès cette saison. Le club toulousain est actuellement en tête du Top 14 et est considéré comme l'un des principaux candidats à la gloire européenne, alors que le club cherche à défendre ses deux couronnes.

« Le Stade Toulousain est honoré de conclure un partenariat d'excellence avec une marque de renommée mondiale telle qu'OlyBet », déclare Didier Lacroix, président du Stade Toulousain.

Nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme et sommes convaincus que cette collaboration contribuera à notre développement et à notre visibilité internationale ainsi qu'à une proposition de contenu toujours plus riche pour nos supporters à travers le monde. »

À propos d'OlyBet

OlyBet, qui fait partie d'Olympic Entertainment Group, est une marque de premier plan dans le domaine des jeux et des divertissements sportifs. Le groupe OlyBet est partenaire dans toute l'Europe du DP World Tour, de la Ryder Cup, du WSOP, de la WST, de l'EuroLeague et des clubs de la LaLiga et de la Serie A. Grâce à ses partenariats, OlyBet offre des expériences uniques dans toute l'Europe avec 135 casinos, 100 bars sportifs, des hôtels 5 étoiles et de multiples environnements en ligne. Les parrainages d'OlyBet aident à soutenir le succès des communautés sportives locales et des athlètes en herbe.

OlyBet fait partie de l'IBIA (International Betting Integrity Association), le principal organisme mondial de contrôle de l'intégrité géré par les opérateurs, et s'associe à LaLiga pour protéger l'intégrité du football espagnol.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2593566/Stade_Toulousain_OlyBet.jpg