OLYBET S'ASSOCIE AU BASKET-BALL DE PARIS

Partenaire principal du club

Visibilité des maillots pour les matchs de l'EuroLeague

TALLINN, Estonie, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de l'expansion continue de son portefeuille de partenariats, OlyBet est heureux d'annoncer un accord avec Paris Basketball, l'une des marques de sport à la croissance la plus rapide en France.

OlyBet sera désormais un partenaire majeur de Paris Basketball, la marque apparaissant sur le maillot du club en Euroleague, ainsi qu'un nombre important d'actifs dans l'arène et sur le terrain.

Corey Plummer, Chairman & CEO OlyBet Group & Jérome de Chaunac, Deputy MD - Chief Business Officer, Paris Basketball

« C'est un moment passionnant pour s'associer à Paris Basketball et à sa communauté, alors que le club poursuit son chemin vers le statut de club d'élite et la conquête de championnats », a déclaré Corey Plummer, président-directeur général d'OlyBet Group.

« La position d'OlyBet à l'avant du maillot est une déclaration d'ambition et d'engagement dans cette voie. OlyBet est connu pour créer les plus grandes activations de supporters, pour élever les expériences des supporters et pour offrir un accès inégalé aux meilleurs moments sportifs à travers le monde. Notre partenariat apportera ces avantages et bien d'autres encore au club, à ses joueurs et aux supporters du Paris Basketball ».

Le Paris Basketball a connu une ascension fulgurante sur la scène nationale et européenne, remportant l'EuroCup la saison dernière, avant de prouver cette saison qu'il fait partie des meilleures équipes de la LNB Pro A et de l'Euroleague, dans ce qui a été un voyage extraordinaire pour ses fans de plus en plus nombreux.

« Nous sommes fiers d'accueillir OlyBet en tant que premier partenaire majeur du Paris Basketball sur la face avant de notre maillot d'Euroleague pour notre première saison dans cette prestigieuse compétition », a déclaré Jérôme de Chaunac, Directeur Général Adjoint - Chief Business Officer, Paris Basketball.

« Le partenariat avec une marque européenne de renom est une étape clé pour nous, qui reflète notre ambition et nos valeurs communes. Ce partenariat comprend plusieurs activités conçues pour offrir une expérience unique à nos fans à Paris, en France et dans toute l'Europe ».

À propos d'OlyBet

OlyBet, qui fait partie d'Olympic Entertainment Group, est une marque de premier plan dans le domaine des jeux et des divertissements sportifs. Le groupe OlyBet est partenaire dans toute l'Europe du DP World Tour, de la Ryder Cup, du WSOP, de la WST, de l'EuroLeague et des clubs de la LaLiga et de la Serie A. Grâce à ses partenariats, OlyBet offre des expériences uniques dans toute l'Europe avec 135 casinos, 100 bars sportifs, des hôtels 5 étoiles et de multiples environnements en ligne. Les parrainages d'OlyBet aident à soutenir le succès des communautés sportives locales et des athlètes en herbe.

OlyBet fait partie de l'IBIA (International Betting Integrity Association), le principal organisme mondial de contrôle de l'intégrité géré par les opérateurs, et s'associe à LaLiga pour protéger l'intégrité du football espagnol.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2598928/OlyBet_Corey_Jerome.jpg