Olympic Channel estrena The People's Fighters, de la saga Five Rings Films, donde el boxeo cubano se muestra de forma única durante un período de cambio histórico, dirigida por el aclamado realizador Peter Berg

MADRID, 31 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Olympic Channel ha lanzado hoy el estreno mundial de The People's Fighters, la segunda película de la saga Five Rings Films, que profundiza en los triunfos y obstáculos a los que el boxeo cubano se enfrenta hoy en día y cómo el aumento del talento nacional continúa sumando éxitos para Cuba. El largometraje documental, dirigido por el aclamado realizador Peter Berg (Friday Night Lights, Patriots Day), está ya disponible para todos los públicos en olympicchannel.com y su aplicación móvil.

The People's Fighters (87 minutos) profundiza en la arrolladora historia del éxito del boxeo cubano. En los últimos 50 años, y a pesar de ser un país de tan solo 11 millones de habitantes, Cuba ha producido más medallistas Olímpicos de boxeo que ningún otro país, llevándose a casa 73 medallas, de las cuales 38 han sido de oro. Estos logros fueron liderados por el tres veces Oro Olímpico en la categoría de pesos pesados Teófilo Stevenson, quien en su día rechazó la famosa oferta millonaria por enfrentarse a Muhammad Ali y pasarse al profesionalismo a cambio de continuar peleando por su amada Cuba, Félix Savón, y el hombre detrás de sus más importantes logros, el legendario entrenador Alcides Sagarra Carón.

"Como campeón que era, Teófilo era el más grande, un ejemplo para todos nosotros," dijo Savón cuando Stevenson murió en 2012. "Cuando dejó de competir me enseñó sus trucos, y éstos fueron el secreto de mi éxito."

Dirigida y narrada por Peter Berg y producida por leyenda de Hollywood Frank Marshall (Jason Bourne, Jurassic World, Indian Jones) y Mandalay Sports Media (MSM), The People's Fighters presenta imágenes de archivo histórico, entrevistas, y un extraordinario acceso a la Habana y más allá.

Rodado entre La Habana y Estados Unidos y contado por Savón, Sagarra, algunos boxeadores cubanos y atletas que fueron medallistas Olímpicos, y el actual campeón del mundo de boxeo y oro Olímpico para Estados Unidos Oscar de la Hoya, la película nos proporciona una visión de los cimientos de la cultura del boxeo en Cuba.

"Como americano, yo quise ganar dinero después de convertirme en medallista de oro Olímpico, para proporcional a mi familia una vida mejor," dijo De la Hoya. "Pero no en Cuba – ellos no son así. Los luchadores cubanos no piensan en cuantos millones pueden ganar, todo se mueve en torno a hacer que tu país esté orgulloso de ti… Ese es el estilo cubano."

Five Rings Films, la serie documental de Olympic Channel, está producida exclusivamente para la plataforma global por la leyenda de Hollywood Frank Marshall y MSM. Five Rings Films es una serie de entretenidos e incisivos documentales dirigidos por algunos de los más reconocidos nombres del cine mundial. Futuras películas incluyen la historia de Manu Ginobili y el auge del baloncesto argentino.

"Traer historias Olímpicas a la vida a través de una gran realización es el objetivo de nuestras series documentales de Five Rings Films" dijo Mark Parkman, Director General de la plataforma mediática global del COI, Olympic. "Peter Berg no es sólo un aclamado realizador, sino que es además un apasionado del boxeo, lo que aporta una perspectiva y conocimiento cercano a la creación de The People's Fighters, lo cual repercutirá en los fans y la audiencia en todo el mundo."

Olympic Channel es una plataforma mundial e innovadora que permite que los seguidores disfruten del poder del deporte y vivan la emoción de los Juegos Olímpicos durante todo el año. Esta plataforma está disponible en todo el mundo a través de las aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android, y en olympicchannel.com.

