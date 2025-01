Omada s'associe à Microsoft pour unir l'IA et l'IGA

En s'appuyant sur le noyau sémantique, les assistants IA d'Omada transforment la sécurité des identités

COPENHAGUE, Danemark, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Omada A/S (« Omada »), leader mondial de l'administration et de la gouvernance des identités (IGA), a annoncé l'intégration de son système d'IGA nuagique moderne avec Microsoft Entra AI. En s'associant à Microsoft et en utilisant un noyau sémantique, Omada a créé des assistants IA axés sur la sécurité des identités qui favorisent l'automatisation, améliorent la prise de décision et offrent des expériences utilisateur hautement personnalisées et contextuelles.

Le développement a été planifié à l'aide du noyau sémantique de Microsoft, un puissant cadre de développement source ouverte qui permet aux entreprises d'intégrer des capacités d'IA de pointe dans leurs applications de manière transparente. Conçu pour être flexible et évolutive, il fait le lien entre les modèles d'IA avancés et les processus commerciaux du monde réel, ce qui permet de déployer rapidement des solutions intelligentes adaptées aux besoins spécifiques de l'organisation.

La combinaison de la portabilité et de l'extensibilité offerte par les plugins fait du noyau sémantique un outil robuste et polyvalent pour le développement de solutions d'IA avancées. Qu'il s'agisse d'améliorer les applications Microsoft 365 ou de créer des copilotes personnalisés, ces fonctionnalités garantissent que l'IA peut être intégrée de manière transparente dans divers flux de travail et plateformes, offrant ainsi une solution puissante et flexible aux entreprises modernes.

Pour les utilisateurs occasionnels des systèmes d'IGA, l'interaction avec les logiciels de sécurité peut être une expérience sporadique et déroutante, conduisant souvent à des inefficacités et, dans certains cas, à l'émergence de pratiques « informatiques fantômes ». Pour les utilisateurs quotidiens, la gestion d'un grand nombre de demandes d'accès peut s'avérer tout aussi difficile, car elle nécessite des informations claires et contextuelles sur les demandeurs et leurs besoins. La nouvelle intégration pilotée par l'IA répond à ces deux scénarios en permettant des flux de travail intuitifs et conversationnels par l'intermédiaire de Microsoft Teams. Cette approche réduit considérablement la complexité, accélère l'exécution des tâches et minimise les erreurs humaines.

L'intégration transparente d'Omada Identity Cloud avec les capacités d'IA de Microsoft crée une expérience plus intelligente, plus rapide et plus conviviale. Les utilisateurs occasionnels disposent désormais d'une assistance guidée pour naviguer dans des interactions complexes et peu fréquentes. De leur côté, les utilisateurs fréquents bénéficient d'une vue contextualisée des demandeurs, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées et de traiter les demandes plus rapidement. L'intégration d'Omada Identity Cloud avec Microsoft Azure OpenAI Service et le noyau sémantique par l'intermédiaire de Teams transforme l'expérience utilisateur en un processus intuitif et conversationnel, aidant les utilisateurs à naviguer plus efficacement dans leurs tâches. Il en résulte une amélioration de la productivité, une diminution des goulets d'étranglement opérationnels et une réduction significative des demandes d'assistance informatique ; désormais, les utilisateurs peuvent compter sur l'assistant IA activé par Teams pour les guider dans leurs tâches et les aider à devenir plus intuitifs, plus réactifs et plus centrés sur l'utilisateur.

Cette intégration permet aux organisations de :

Fournir aux employés une assistance en temps réel et contextuelle pour gérer leurs demandes d'accès, leurs approbations et leurs tâches de conformité à l'aide d'Omada Identity Cloud dans un environnement de collaboration qui leur est familier.

Offrir aux gestionnaires des instructions étape par étape pour l'examen des demandes d'accès. Il n'est donc plus nécessaire de se souvenir des processus propres au système et les utilisateurs peuvent accomplir leurs tâches avec rapidité et précision.

Permettre des interactions conversationnelles en langage naturel, réduisant considérablement la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs non techniques. L'IA, enrichie par le noyau sémantique, récupère et résume les informations pertinentes d'Omada Identity Cloud en quelques secondes, réduisant ainsi les délais et améliorant la prise de décision. Cette approche moderne ouvre la voie à des systèmes de sécurité de l'identité adaptatifs qui anticipent les besoins des utilisateurs et formulent des recommandations de manière proactive, par exemple en incitant les utilisateurs à adopter un comportement conforme aux meilleures pratiques en matière de sécurité.

Michael Garrett, PDG d'Omada, a déclaré : « Ce partenariat technologique innovant avec Microsoft transforme la gouvernance des identités en une expérience transparente pilotée par l'IA et adaptée au lieu de travail moderne. À l'avenir, ces interfaces pilotées par l'IA peuvent évoluer vers des systèmes hautement adaptatifs qui aident à accomplir des tâches immédiates et fournissent une formation légère en matière de sécurité pendant les interactions, renforçant ainsi la compréhension par l'utilisateur des processus essentiels en matière de sécurité de l'identité. Ainsi, même les utilisateurs occasionnels peuvent rester efficaces, conformes et sûrs ».

Julie Mørch Nadelmann, responsable mondial des solutions, Microsoft Danemark, a ajouté : « Cette intégration transformatrice avec Omada souligne notre engagement commun en faveur de l'innovation, en fournissant aux organisations les outils dont elles ont besoin pour rester efficaces, conformes et sécurisées. Ensemble, nous offrons une expérience transparente axée sur l'IA et adaptée au lieu de travail moderne, avec des assistants IA axés sur la sécurité de l'identité qui favorisent l'automatisation, améliorent la prise de décision et offrent des expériences utilisateur personnalisées et contextuelles. »

À propos d'Omada

Omada, leader mondial du marché de l'administration et de la gouvernance des identités (IGA), propose unesolution IGA cloud native complète et de qualité professionnelle, qui permet aux entreprises de se conformer aux normes, de réduire les risques et de maximiser l'efficacité. Fondée en 2000, Omada propose une gestion innovante de l'identité dans des environnements hybrides complexes, sur la base d'un cadre de processus et d'une approche de déploiement qui ont fait leurs preuves. Pour plus d'informations, consultez le site omadaidentity.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1730116/Omada_Logo.jpg