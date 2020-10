Omni Cultural TV Fest, en asociación con NATPE, presentarán el Segundo Festival Multicultural de Televisión Virtual el 8 de diciembre de 2020

LOS ÁNGELES, 27 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Omni Cultural TV Fest (OCTVF), en asociación con NATPE, lanzó su segundo festival de televisión anual, que muestra 60 selecciones entre miles de propuestas de todo el mundo. Debido a que la producción y los eventos especiales tuvieron una interrupción abrupta a causa de la pandemia de COVID-19, OCTVF encontró una manera innovadora de realizar el festival de este año por medio de una plataforma interactiva en un evento de un día entero el 8 de diciembre de 2020.

El evento inaugural de todo el día del último año atrajo a más de 6.000 participantes al Teatro Egipcio en Hollywood. Este año, OCTVF se asoció con la organización sin fines de lucro S.T.R.E.A.M. Global Innovations, creadores de la plataforma de "mundo virtual" que permite contenido retransmitido en vivo y ofrece acceso interactivo a los invitados.

Por medio de sus computadoras, los invitados crearán un avatar para "caminar" por la exposición del patrocinador, asistir a paneles de discusión, proyecciones y una presentación de premios. Podrán hacer preguntas, interactuar y realizar reuniones privadas como si estuvieran en el festival en persona. Los participantes que utilicen teléfonos inteligentes tendrán acceso a los paneles y presentaciones.

Hasta la fecha, el festival ha sido fundamental para lograr la distribución de cinco proyectos en ShortsTV, un contrato de película con Maverick Entertainment, y reuniones de presentación de ideas con GRB, Disney y All 3 Media, así como cumplir con peticiones de redes y estudios destacados para ver el contenido de los participantes.

Entre quienes muestran su apoyo al festival se encuentran Anannke Entertainment, Nickelodeon, Viacom, A&E, Lifetime, The History Channel, The Nacelle Company, CBS Diversity, NBC/Telemundo, Spectrum TV1, Azteca TV Internacional, MGM Television, NYWIFT, Greenlight Women, HRTS, Vimeo, Latin Heat, TVMas, Latin Business Today, Maverick Entertainment, Serqet Production, JEAR Entertainment y The Dominican Republic Film Commision (DGCine).

"Nos emociona asociarnos con S.T.R.E.A.M. Global. En primer lugar, estamos apoyando a una organización sin fines de lucro que fomenta el empoderamiento de la juventud en el ámbito de la tecnología, y en segundo lugar, ofrecemos a nuestros participantes una experiencia interactiva superior", afirmó Kiki Melendez, fundadora de OCTVF y directora ejecutiva de Latin Hollywood Films.

"¡No veo las horas de llevar a cabo el OCTVF de este año! Nuestras selecciones son excelentes, y estamos realizando algo totalmente único y positivo para nuestra comunidad creativa global", comentó la directora del festival, Elvia Barboa.

Los paneles han sido programados por la veterana ejecutiva Jenean Atwood Baynes e incluyen: Escribir para la televisión, Perfeccionar la venta de ideas, Dirección, Nuevos medios, Distribución en el mundo, Atraer al mercado latino, Sobrevivir a la COVID-19 en Hollywood y Celebrar la diversidad, y cuentan con la participación de los agentes de cambio y las personas creativas del entretenimiento más destacadas de la actualidad. OCTVF presenta a profesionales del ecosistema de la industria que participan de paneles y hacen de jueces en nuestro evento de premiación.

"Hemos estado mostrando avances del espectáculo a productores aprobados por medio de nuestras presentaciones virtuales previas al OCTVF Virtual durante todo el verano. Ahora llegó el momento de que el mundo vea su obra", afirmó Cindy Cowan, cofundadora del festival.

Para obtener más información y boletos de entrada: https://omni-cultural-tv-fest-2020.eventbrite.com/

