OMNICOMM lança a nova geração de sensores de nível de combustível com precisão garantida de 99,5%

MOSCOW, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O provedor global de soluções de gerenciamento de combustível e frotas está orgulhoso em anunciar o lançamento de duas novas versões dos seus sensores de nível de combustível, OMNICOMM LLS5 e OMNICOMM LLS-Ex5 (próprio para ambientes com risco de explosão).

Fatores como o processo de refinamento do combustível e também a adição de aditivos em sua cadeia de consumo afetam suas características impactando dramaticamente as medições de nível.

Usando a tecnologia exclusiva OMNICOMM Fuelscan®, os sensores LLS5 e LLS-Ex5 garantem uma precisão nunca antes conseguida de 99,5% em todas condições. Esse fato estabelece um novo padrão na indústria.

Fuelscan® é uma tecnologia de análise de combustível desenvolvida pela OMNICOMM que compara a permissividade do combustível abastecido com uma linha base de permissividade do combustível utilizado durante o processo de calibração para auto-ajustar as leituras do sensor.

Os sensores OMNICOMM LLS 5 possuem o corpo resistente a sujeira e a condições extremas de uso (IP69K), o que permite lavagens quentes em alta pressão. O OMNICOMM LLS-Ex5 possui o mesmo nível de proteção e é aplicado em ambientes com risco de explosão. Ambos possuem 5 anos de garantia. Somente quem garante a qualidade dos seus produtos oferece uma garantia como essa.

"A última geração de sensores de nível OMNICOMM entrega 99,5% de precisão em todas as condições", é o que diz Jens Strohschneider, Diretor Global de Vendas da OMNICOMM. "Para frotistas isso significa uma gestão de combustível precisa jamais vista".

"Nós constantemente otimizamos nossas tecnologias para fornecer as melhores soluções para nossos clientes e parceiros ao redor do globo", ele conclui.

Os sensores LLS5 e LLS-Ex5 estão disponíveis para todos os clientes e para os mais de 3000 parceiros ao redor do mundo. Para mais informações acesse www.omnicomm-world.com/pt.

SOBRE A OMNICOMM

A OMNICOMM é líder no mercado de soluções de IoT para frotas e gestão de combustível. Seus produtos incluem sensores de nível de combustível de altíssima precisão, terminais de bordo e um software de gerenciamento de frota e combustível, OMNICOMM ONLINE. Com sua matriz na Rússia foi fundada em 1998. As linhas de produção da OMNICOMM estão localizadas na Rússia e na Europa, com escritórios de vendas e suporte na Europa (Estonia), Índia, México, Brasil e Rússia. Os canais de vendas e distribuição da companhia permitem a distribuição de produtos para mais de 110 países.

