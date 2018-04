Omnipresence mise en lumière dans une allocution lors de l'eyeforpharma à Barcelone

Omnipresence, solution moderne d'engagement de clientèle produite par Indigene et participant à une alliance stratégique avec Microsoft, a été mise en valeur dans le discours d'ouverture de Microsoft à l'eyeforpharma. Elena Bonfiglioli, directrice principale des sciences de la santé et de la vie pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) chez Microsoft, a souligné comment Omnipresence fait appel à des technologies évoluées de Microsoft comme Azure, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle (IA) afin de moderniser l'engagement de la clientèle dans les sciences de la vie. En s'éloignant des parcours linéaires et traditionnels, elle vise le maillage actuel en n'importe quel point, n'importe quel instant vers lequel la plupart des autres industries fortement focalisées sur la clientèle sont en train de se diriger rapidement.

Au cours d'un entretien avec Paul Simms, président d'eyeforpharma, Sanjay Virmani, vice-président exécutif d'Indegene et Anders Spatzek, directeur des ventes pour les applications d'entreprise dans la zone EMEA chez Microsoft, il a été résumé comment Omnipresence apporte l'innovation à l'industrie. « Les clients s'attendent à ce que les fabricants soient actifs dans toutes les filières. Omnipresence fournit un spectre complet omnicanal de façon conforme et en incluant les aspects sociaux. Un autre défi opposé à la plupart des fabricants provient du cycle de développement de contenu sur 8 à 10 semaines, ce qui ne cadre pas avec le style de vie moderne. Omnipresence simplifie les opérations de développement de contenu et fournit une analytique évoluée par l'intermédiaire de l'apprentissage machine et de l'IA sur Azure afin d'apporter des vues approfondies sur le processus d'engagement des clients, » a commenté Sanjay Virmani. Anders Spatzek a ajouté : « Avec les graphiques de données qui figurent en arrière-plan de nos outils de collaboration comme Office et de nos outils d'engagement des clients comme la Dynamics Suite, et aujourd'hui avec l'acquisition de LinkedIn en tant que graphique social, toutes les données sont rassemblées pour constituer une seule couche cohérente. C'est grâce à cette couche intégrée de données qu'il vous est immédiatement possible de percevoir des motifs dans l'activité de votre force de vente. »

Omnipresence représente une alternative moderne à l'ère de la gestion des relations avec les clients (GRC) et des solutions d'analyse de la force de vente (SFA), tout ceci ayant été conçu par un modèle d'engagement animé par la force de vente et soutenu par les recettes de produits correspondant à plusieurs milliards de dollars : un environnement d'affaires s'appliquant au passé. À l'aide de moyens omnicanaux plus conformes pour un engagement ubiquiste, avec une simplification et une automatisation dans des opérations critiques de soutien comme la génération de contenu numérique et aussi la gestion de données, avec des outils intelligents, modernes pilotés par l'IA, Omnipresence contribue à faire avancer un paradigme pouvant constituer une source de supériorité dans le numérique.

Indegene permet aux organisations mondiales des soins de santé de faire face à des défis complexes en intégrant en douceur analytique, technologie, opérations et expertise médicale afin de mieux diriger les résultats de santé et d'entreprise. Les solutions basées sur protocoles internet d'Indegene aident les clients à canaliser les recettes et la productivité en réalisant des progrès transformationnels rapides dans la numérisation de l'engagement des clients, la réforme de la santé, la réduction des coûts des services de santé et l'amélioration des résultats en termes de santé.





